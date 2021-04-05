Александр Медведев
ATP
Теннис
Даниил Медведев
Медведев набрал больше 10 тысяч очков в мировом рейтинге и стал пятым теннисистом ATP с таким результатом
05 апреля, 09:52
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг после завершения турнира Miami Open. Топ-8 теперь выглядит так:
- Новак Джокович 🇷🇸 – 11 963 очка
- Даниил Медведев 🇷🇺 – 10 030
- Рафаэль Надаль 🇪🇸 – 9 670
- Доминик Тим 🇦🇹 – 8660
- Стефанос Циципас 🇬🇷 – 7040
- Александр Зверев 🇩🇪 – 6125
- Роджер Федерер 🇨🇭– 5875
- Андрей Рублев 🇷🇺 – 5400
Что изменилось:
Даниил Медведев преодолел отметку в 10 тысяч очков. До него это удавалось только четверым теннисистам: Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею. В текущем рейтинге больше 10 тысяч только у Медведева и Джоковича. Такая система начисления очков появилась в 2009 году, поэтому статистика актуальна только за 12 лет последних лет.
Александр Зверев обошел Роджера Федерера и сдвинул его на седьмое место. Федерер не играл большую часть 2020-го из-за операций и вернулся на корт в марте 2021-го.
Карен Хачанов опустился с 22-го места на 24-е, а Аслан Карацев – с 27-го на 28-е.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые