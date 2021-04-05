Медведев набрал больше 10 тысяч очков в мировом рейтинге и стал пятым теннисистом ATP с таким результатом

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг после завершения турнира Miami Open. Топ-8 теперь выглядит так:

Новак Джокович 🇷🇸 – 11 963 очка Даниил Медведев 🇷🇺 – 10 030 Рафаэль Надаль 🇪🇸 – 9 670 Доминик Тим 🇦🇹 – 8660 Стефанос Циципас 🇬🇷 – 7040 Александр Зверев 🇩🇪 – 6125 Роджер Федерер 🇨🇭– 5875 Андрей Рублев 🇷🇺 – 5400

Что изменилось:

Даниил Медведев преодолел отметку в 10 тысяч очков. До него это удавалось только четверым теннисистам: Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею. В текущем рейтинге больше 10 тысяч только у Медведева и Джоковича. Такая система начисления очков появилась в 2009 году, поэтому статистика актуальна только за 12 лет последних лет.

Александр Зверев обошел Роджера Федерера и сдвинул его на седьмое место. Федерер не играл большую часть 2020-го из-за операций и вернулся на корт в марте 2021-го.

Карен Хачанов опустился с 22-го места на 24-е, а Аслан Карацев – с 27-го на 28-е.