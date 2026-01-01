лыжные гонки на Олимпийских играх-2022

Дата проведения
5 - 20 февраля
Место проведения
Национальный лыжный центр
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Лыжные гонки
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Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу в лыжах на Олимпиаде-2022
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🥉 Терентьев взял бронзу в мужском лыжном спринте. Первое место занял Клебо
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Россия взяла две медали в лыжном скиатлоне на Олимпиаде-2022. Большунов стал первым с падением 🥇
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Непряева выиграла первую медаль России на Олимпиаде-2022. Она взяла серебро в женском скиатлоне
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Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне, вместо него – Мальцев. Тренер объяснил замену проблемой со спиной
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Лыжник Крюгер заразился коронавирусом. По словам менеджера сборной, он не может поехать в Китай в течение 15 дней
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Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
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