лыжные гонки на Олимпийских играх-2022

Дата проведения
5 - 20 февраля
Место проведения
Национальный лыжный центр
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Новая победа Большунова на Олимпиаде – теперь в сокращенном марафоне: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках
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Лыжники России опять с золотом Олимпиады! Особенно рады за Устюгова: в Сочи он упал, в Пхенчан не пустил МОК
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Каждая гонка Большунова на Олимпиаде = медаль. КАЖДАЯ
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Большунов финишировал с флагом и сломал пьедестал на награждении. Первое золото России на Олимпиаде – и его тоже 🥇
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«Это не мое тело». Русская лыжница расплакалась в прямом эфире после провала гонки, где Россия взяла первую медаль
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Как разобраться в лыжных видах: чем отличаются классический и свободный стили, что такое скиатлон и все другие гонки
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Все стадионы и трассы Олимпиады-2022: три зоны для соревнований, главная арена – «Птичье гнездо»
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Где смотреть всю Олимпиаду-2022: расписание трансляций, тв-программа, прямой эфир
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Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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