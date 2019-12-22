Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Айнтрахт
Франкфурт
Подписаться
Сайт
eintracht.de
Страна
Германия
Стадион
Коммерцбанк Арена
Тренер
Адольф Хюттер
А. Хюттер
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая, 22:10
Как забивает самый результативный защитник топ-лиг Европы
#Мартин Хинтереггер
23 мая, 22:55
Защитник остался в воротах против трех соперников. И отбил мяч!
#Мартин Хинтереггер
16 мая, 22:25
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Фанаты «Айнтрахта» не попали на футбол и сходили на хоккей. Хоть там поболели против «Ред Булла»
#Айнтрахт Ф
27 февраля, 22:36
«Айнтрахт» победил «Баварию» 5:1 в ноябре. С тех пор – вот ужас – одно очко в семи турах
#Айнтрахт Ф
22 декабря 2019, 23:15
В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились
#Бундеслига
11 ноября 2019, 14:40
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
Показать еще