биатлон на Олимпийских играх-2022

Дата проведения
5 - 19 февраля
Место проведения
Биатлонный стадион Хуалиньдун
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Россия не взяла медалей в индивидуальной гонке в биатлоне. Цветков стал четвертым после одного промаха
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Биатлон
Россия не взяла медалей в женской гонке по биатлону. Резцова стала девятой, у Нигматуллиной десять промахов
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Биатлон
Россия заняла третье место в смешанной эстафете в биатлоне
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Прогноз на смешанную эстафету по биатлону — Олимпийские игры 2022
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Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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Прогноз на итоги биатлона на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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Биатлон
Васнецова сдала два положительных теста на ковид. СБР подал заявку, чтобы заменить ее на Буртасову
#Евгения Буртасова
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Биатлон
Казакевич, Васнецова и Шашилов вылетят в Пекин вечером 28 января. Они не полетели со сборной России по биатлону из-за проблем с QR-кодами
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Биатлон
Две биатлонистки сборной России и тренер отложили вылет на Олимпиаду из-за проблем с документами
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Сколько видов спорта на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022