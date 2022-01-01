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биатлон на Олимпийских играх-2022
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биатлон на Олимпийских играх-2022
Дата проведения
5 - 19 февраля
Место проведения
Биатлонный стадион Хуалиньдун
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