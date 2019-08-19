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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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Сайт
wolves.co.uk
Страна
Англия
Стадион
Мулинекс
Тренер
Нуну Эшпириту Санту
Н. Эшпириту Санту
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💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду
#Адама Траоре
28 февраля, 16:17
«Вулверхэмптон» на день убрал волка с эмблемы. Это акция в поддержку исчезающего вида
#Вулверхэмптон
04 марта, 14:01
Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл
#Лига Европы
28 февраля, 01:35
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
09 августа 2019, 21:50
В Англии ввели «правило Руни». Теперь клубы обязаны проводить собеседования с людьми разного цвета кожи
#Чемпионшип
08 июня 2019, 17:26
Теперь Дзюба точно уедет в АПЛ. Сложились все факторы
#Артем Дзюба
30 мая 2019, 22:15
«Ливерпуль» не расстроился: после финиша все пели гимн, общались с фанатами и играли с детьми
#Ливерпуль
12 мая 2019, 21:52
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