Траоре мажет руки детским маслом, чтобы защитники не смогли его схватить. У него – 4 вывиха плеча за сезон

Оказалось – это детское масло, так защитникам будет сложнее его остановить, хватая за руки. Траоре аж четырежды за сезон страдал от вывиха плеча .

Например, в недавней игре против «Шеффилда» он вывихнул его вообще на второй минуте, так и отыграл с травмой почти весь матч. Он убегает от защитников, они дергают его за руку – это ведет к травме. И так каждый раз.

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту часто говорил о том, что обеспокоен состоянием плеча своего игрока. «Ситуация сложная, когда это случается, ему очень больно», – слова в марте. «Та же проблема, что и раньше, ему больно из-за вывиха», – расстраивался Санту в июле.