Адама Траоре
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#Адама Траоре #Футбол #АПЛ #Вулверхэмптон

Траоре мажет руки детским маслом, чтобы защитники не смогли его схватить. У него – 4 вывиха плеча за сезон

28 июля, 22:58

На матче «Вулверхэмптона» против «Кристал Пэлас» была замечена странная картина. Сотрудники «Вулверхэмптона» обрабатывали руки форварда Адама Траоре какой-то жидкостью.

Оказалось – это детское масло, так защитникам будет сложнее его остановить, хватая за руки. Траоре аж четырежды за сезон страдал от вывиха плеча

Например, в недавней игре против «Шеффилда» он вывихнул его вообще на второй минуте, так и отыграл с травмой почти весь матч. Он убегает от защитников, они дергают его за руку – это ведет к травме. И так каждый раз.

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту часто говорил о том, что обеспокоен состоянием плеча своего игрока. «Ситуация сложная, когда это случается, ему очень больно», – слова в марте. «Та же проблема, что и раньше, ему больно из-за вывиха», – расстраивался Санту в июле.

Цитата из источника в клубе: «Мы должны были это сделать, чтобы защитить Траоре. Смазывание рук затрудняет их захват и помогает предотвратить повреждения».

Траоре – суперважный игрок «Вулверхэмптона», у него 4+9 по «гол плюс пас», в АПЛ – он лучший игрок по обводкам среди всех. По пять в среднем за матч, и гигантский показатель в 184 удачные обводки за сезон – за сотню успешных в АПЛ перебрались только три игрока помимо него.

Новый сезон АПЛ стартует только через шесть с половиной недель, но Траоре нужен «Вулверхэмптону» в Лиге Европы. Ответный матч 1/8 финала против «Олимпиакоса» состоится 6 августа.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Очень интересная история о нем
💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду
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vladik12
29 июля, 09:25

Кулибины от футбола.

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