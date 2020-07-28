Траоре мажет руки детским маслом, чтобы защитники не смогли его схватить. У него – 4 вывиха плеча за сезон
На матче «Вулверхэмптона» против «Кристал Пэлас» была замечена странная картина. Сотрудники «Вулверхэмптона» обрабатывали руки форварда Адама Траоре какой-то жидкостью.
Оказалось – это детское масло, так защитникам будет сложнее его остановить, хватая за руки. Траоре аж четырежды за сезон страдал от вывиха плеча.
Например, в недавней игре против «Шеффилда» он вывихнул его вообще на второй минуте, так и отыграл с травмой почти весь матч. Он убегает от защитников, они дергают его за руку – это ведет к травме. И так каждый раз.
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту часто говорил о том, что обеспокоен состоянием плеча своего игрока. «Ситуация сложная, когда это случается, ему очень больно», – слова в марте. «Та же проблема, что и раньше, ему больно из-за вывиха», – расстраивался Санту в июле.
Цитата из источника в клубе: «Мы должны были это сделать, чтобы защитить Траоре. Смазывание рук затрудняет их захват и помогает предотвратить повреждения».
Траоре – суперважный игрок «Вулверхэмптона», у него 4+9 по «гол плюс пас», в АПЛ – он лучший игрок по обводкам среди всех. По пять в среднем за матч, и гигантский показатель в 184 удачные обводки за сезон – за сотню успешных в АПЛ перебрались только три игрока помимо него.
Новый сезон АПЛ стартует только через шесть с половиной недель, но Траоре нужен «Вулверхэмптону» в Лиге Европы. Ответный матч 1/8 финала против «Олимпиакоса» состоится 6 августа.