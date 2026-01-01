Ролан Гаррос

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Теннис
Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». В финале победил Циципаса
#Новак Джокович
Теннис
Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос». Он сыграет с Циципасом
#Ролан Гаррос
Теннис
Крейчикова – соперница Павлюченковой по финалу «Ролан Гаррос»
#Барбора Крейчикова
1
Теннис
Павлюченкова – шестая теннисистка из России в финале «Ролан Гаррос» 🇷🇺
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
#Анастасия Павлюченкова
1
Теннис
🎾 Медведев вылетел с «Ролан Гаррос» после четвертьфинала. До этого четыре года подряд вылетал после первого матча
#Даниил Медведев
Теннис
Российскую теннисистку Сизикову задержала полиция. Ее подозревают в договорном матче на «Ролан Гаррос»
#Ролан Гаррос
Теннис
🎾 Карацев вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге. В мужской сетке из россиян остался только Медведев
#Аслан Карацев
Футбол
🎾 Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Рублев вылетел с «Ролан Гаррос» после первого матча. Он проиграл 42-й ракетке мира
#Андрей Рублев
Теннис
🎾 Карацев дебютировал на «Ролан Гаррос» и победил в первом же матче
#Аслан Карацев
Теннис
Осака объявила о снятии с «Ролан Гаррос» после штрафа за отказ от пресс-конференций
#Наоми Осака
Теннис
🎾 Медведев впервые в карьере выиграл матч на «Ролан Гаррос». Он проигрывал в стартовых матчах четыре года подряд
#Даниил Медведев
Теннис
Осака оштрафована за отказ от пресс-конференций на «Ролан Гаррос». Организаторы пригрозили ей отстранением
#Наоми Осака
Теннис
«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями. Но из-за ковида на корты допустят не больше тысячи человек
#Ролан Гаррос
Теннис
Надаль выиграл 13-й «Ролан Гаррос» 🏆
#Рафаэль Надаль
Теннис
19-летняя Ига Швентек – победительница «Ролан Гаррос»
#Ролан Гаррос
Теннис
«Ролан Гаррос» пройдет с 21 сентября по 11 октября
#Ролан Гаррос
Теннис
Трюк Федерера, после которого болельщики начали сомневаться, что он с нашей планеты
#Роджер Федерер