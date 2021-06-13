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Теннис
Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». В финале победил Циципаса
#Новак Джокович
13 июня 2021, 20:23
Теннис
Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
#Анастасия Павлюченкова
12 июня 2021, 18:10
Теннис
Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос». Он сыграет с Циципасом
#Ролан Гаррос
12 июня 2021, 00:40
Теннис
Крейчикова – соперница Павлюченковой по финалу «Ролан Гаррос»
#Барбора Крейчикова
10 июня 2021, 21:35
1
Теннис
Павлюченкова – шестая теннисистка из России в финале «Ролан Гаррос» 🇷🇺
#Анастасия Павлюченкова
10 июня 2021, 18:27
Теннис
Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
#Анастасия Павлюченкова
10 июня 2021, 18:01
1
Теннис
🎾 Медведев вылетел с «Ролан Гаррос» после четвертьфинала. До этого четыре года подряд вылетал после первого матча
#Даниил Медведев
09 июня 2021, 09:22
Теннис
Российскую теннисистку Сизикову задержала полиция. Ее подозревают в договорном матче на «Ролан Гаррос»
#Ролан Гаррос
04 июня 2021, 13:21
Теннис
🎾 Карацев вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге. В мужской сетке из россиян остался только Медведев
#Аслан Карацев
03 июня 2021, 16:57
Футбол
🎾 Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
#Даниил Медведев
03 июня 2021, 10:13
Теннис
🎾 Рублев вылетел с «Ролан Гаррос» после первого матча. Он проиграл 42-й ракетке мира
#Андрей Рублев
01 июня 2021, 18:07
Теннис
🎾 Карацев дебютировал на «Ролан Гаррос» и победил в первом же матче
#Аслан Карацев
01 июня 2021, 17:05
Теннис
Осака объявила о снятии с «Ролан Гаррос» после штрафа за отказ от пресс-конференций
#Наоми Осака
31 мая 2021, 21:26
Теннис
🎾 Медведев впервые в карьере выиграл матч на «Ролан Гаррос». Он проигрывал в стартовых матчах четыре года подряд
#Даниил Медведев
31 мая 2021, 18:02
Теннис
Осака оштрафована за отказ от пресс-конференций на «Ролан Гаррос». Организаторы пригрозили ей отстранением
#Наоми Осака
31 мая 2021, 10:16
Теннис
«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями. Но из-за ковида на корты допустят не больше тысячи человек
#Ролан Гаррос
03 мая 2021, 13:47
Теннис
Надаль выиграл 13-й «Ролан Гаррос» 🏆
#Рафаэль Надаль
11 октября 2020, 19:38
Теннис
19-летняя Ига Швентек – победительница «Ролан Гаррос»
#Ролан Гаррос
10 октября 2020, 19:12
Теннис
«Ролан Гаррос» пройдет с 21 сентября по 11 октября
#Ролан Гаррос
17 июня 2020, 20:03
Теннис
Трюк Федерера, после которого болельщики начали сомневаться, что он с нашей планеты
#Роджер Федерер
23 мая 2019, 15:31