Ролан Гаррос

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Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
Победительница Олимпиады Павлюченкова – в 15 историях: кричит звук «мяу» и поет в караоке Дэвида Боуи с Сереной
#Анастасия Павлюченкова
Занятия с психологом, рок перед матчами и поддержка «Легии» – это про новую победительницу «Ролан Гаррос»
#Ига Швентек
Звук взрыва испугал теннисистов «Ролан Гаррос». Полиция говорит: это истребитель прошел звуковой барьер
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#Ролан Гаррос
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Главный скандал «Ролан Гаррос» разрешил Тим. Его выгнали с пресс-конференции из-за Серены, а теперь они могут сыграть в паре
#Доминик Тим
В России появился новый топ-спортсмен. Он будущее тенниса
#Карен Хачанов
Сенсационная Мартич на «Ролан Гаррос»: первый четвертьфинал, тренер младше ее на два года
#Петра Мартич
Мы восхищаемся Квитовой. Она перенесла ограбление и паралич части руки – но все равно рвется к победам
#Петра Квитова