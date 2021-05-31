Даниил Медведев
Ролан Гаррос
🎾 Медведев впервые в карьере выиграл матч на «Ролан Гаррос». Он проигрывал в стартовых матчах четыре года подряд
55 минут назад
Даниил Медведев обыграл Александра Бублика в первом круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:3, 7:5) – главного турнира грунтового сезона.
- Для Медведева это пятый подряд «Ролан Гаррос» в карьере и первый выигранный на нем матч. В предыдущих четырех розыгрышах он вылетал в первом круге.
- Грунт – самое сложное покрытие для него. На нем у Медведева было одиннадцать побед против 20 поражений со старта профессиональной карьеры.
- Все свои титулы (10) он выиграл на харде. Это единственный игрок из топ-10 мирового рейтинга, который не имеет титулов на грунте.
В следующем раунде Медведев сыграет против победителя пары Томми Пол – Кристофер О’Коннелл.
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