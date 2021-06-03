🎾 Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Медведев в пятый раз играет на «Ролан Гаррос», но в четырех предыдущих попытках он вылетал в первом же раунде.

В этом году у него пока две победы. В первом круге он обыграл Александра Бублика (37-я ракетка мира), теперь – Томми Пола (52-я ракетка).

В следующем раунде Медведев сыграет с Рейлли Опелкой (35-я ракетка). По статистике личных встреч Опелка ведет у Медведева 2:1.

«Ролан Гаррос» – один из четырех главных теннисных турниров. Он проходит во Франции на грунтовом покрытии. У Медведева до этого розыгрыша было 11 побед на грунте против 20 поражений, а все свои десять титулов он выиграл на харде.