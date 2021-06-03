Даниил Медведев
Ролан Гаррос
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#Даниил Медведев #Ролан Гаррос

🎾 Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

03 июня, 10:13

Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола в четырех сетах: 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Матч шел 2 часа 18 минут.

  • Медведев в пятый раз играет на «Ролан Гаррос», но в четырех предыдущих попытках он вылетал в первом же раунде.
  • В этом году у него пока две победы. В первом круге он обыграл Александра Бублика (37-я ракетка мира), теперь – Томми Пола (52-я ракетка).
  • В следующем раунде Медведев сыграет с Рейлли Опелкой (35-я ракетка). По статистике личных встреч Опелка ведет у Медведева 2:1.

«Ролан Гаррос» – один из четырех главных теннисных турниров. Он проходит во Франции на грунтовом покрытии. У Медведева до этого розыгрыша было 11 побед на грунте против 20 поражений, а все свои десять титулов он выиграл на харде.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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