Российскую теннисистку Сизикову задержала полиция. Ее подозревают в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Яна Сизикова – 26-летняя теннисистка из России. В одиночном разряде она занимает 765-е место. И сейчас Сизикову задержала полиция в Париже.

Сизикову подозревают в участии в договорном матче в 2020 году – тогда на «Ролан Гаррос» она в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла теннисисткам из Румынии Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг. Счет – 6:7, 4:6. Внимание полиции привлекли две двойные ошибки Сизиковой во втором сете. В то же время разные букмекерские конторы приняли ставки на несколько сотен тысяч евро на проигрыш пары Сизикова-Бренгл во втором сете, и она действительно проиграла.

Что сейчас известно: