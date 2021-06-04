Ролан Гаррос
Яна Сизикова
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#Ролан Гаррос #Яна Сизикова

Российскую теннисистку Сизикову задержала полиция. Ее подозревают в договорном матче на «Ролан Гаррос»

04 июня, 13:21

Яна Сизикова – 26-летняя теннисистка из России. В одиночном разряде она занимает 765-е место. И сейчас Сизикову задержала полиция в Париже.

Сизикову подозревают в участии в договорном матче в 2020 году – тогда на «Ролан Гаррос» она в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла теннисисткам из Румынии Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг. Счет – 6:7, 4:6. Внимание полиции привлекли две двойные ошибки Сизиковой во втором сете. В то же время разные букмекерские конторы приняли ставки на несколько сотен тысяч евро на проигрыш пары Сизикова-Бренгл во втором сете, и она действительно проиграла.

Что сейчас известно:

  • Сизикова помещена под стражу на 72 часа.
  • Задержали ее в Париже в ее гостиничном номере.
  • Посольство России во Франции разбирается в ситуации.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Le Parisien
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