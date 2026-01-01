Евгения Тарасова

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Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию. Все медали взяли пары из России 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Тарасова и Морозов восьмой раз подряд попали в тройку на чемпионате России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выйдут на лед последними в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в парах, 23-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чжоу – лидер Гран-при США после короткой программы. Тарасова/Морозов идут первыми у пар
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у пар
#фигурное катание
Фигурное катание
Тарасова и Морозов вошли в группу Тутберидзе. Это ее первая пара в фигурном катании
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
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Фигурное катание
Бойкова и Козловский лидируют на ЧМ после короткой программы. Все пары из России вошли в четверку лучших
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Щербакова, Коляда, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин гарантировали себе участие в ЧМ-2021
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Тарасова – Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России
#фигурное катание