Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Баскетбол
Клуб
Бруклин
Поделиться:
Бруклин
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Баскетбол
Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Бруклин». Отец получил от него игровую майку
#Кайри Ирвинг
06 января, 10:43
Баскетбол
Дюрэнт набрал 51 очко за матч и обновил рекорд результативности в этом сезоне НБА
#Кевин Дюрэнт
13 декабря 2021, 10:57
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
20 октября 2021, 10:17
Баскетбол
«Бруклин» отстранил Ирвинга от игр. Законы Нью-Йорка запрещают посещение стадиона при отказе от вакцинации
#Кайри Ирвинг
12 октября 2021, 19:13
Баскетбол
Дюрэнт заработает 198 млн долларов по новому четырехлетнему контракту с «Бруклином»
#Кевин Дюрэнт
08 августа 2021, 18:28
Баскетбол
«Бруклин» разгромил «Милуоки» с разницей «+39» – это клубный рекорд плей-офф. Харден пропускал игру
#НБА
08 июня 2021, 11:00
Баскетбол
Харден получил травму в матче плей-офф НБА. Он сыграл 43 секунды
#Джеймс Харден
06 июня 2021, 10:40
Баскетбол
«Бруклин» первым вышел в плей-офф НБА на Востоке
#Бруклин
28 апреля 2021, 10:35
Баскетбол
«Миннесота» и «Бруклин» не сыграют из-за убийства чернокожего полицейскими
#НБА
12 апреля 2021, 23:52
Баскетбол
Харден пропустит еще минимум десять дней из-за травмы. Он уже возвращался после нее, но снялся с первой же игры
#Джеймс Харден
07 апреля 2021, 14:16
Баскетбол
Харден вернулся после травмы, но снялся с первого же матча. Он отыграл меньше пяти минут и попросил замену
#Джеймс Харден
06 апреля 2021, 13:58
Баскетбол
«Бруклин» объявил о переходе Блэйка Гриффина. Теперь он одноклубник Хардена, Ирвинга и Дюрэнта
#Блэйк Гриффин
08 марта 2021, 19:23
Баскетбол
Харден сделал семь трипл-даблов в 22 матчах за «Бруклин». Последний из них стал рекордным для НБА
#Джеймс Харден
02 марта 2021, 11:10
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
19 февраля 2021, 09:06
Баскетбол
«Бруклин» устроил рекордный камбэк в истории клуба, проигрывая 21 очко после перерыва. Дюрэнт и Ирвинг не играли
#Бруклин
17 февраля 2021, 16:53
Баскетбол
Ирвинг сыграл за «Бруклин» впервые за две недели. Набрал 37 очков, но команда проиграла
#Кайри Ирвинг
21 января 2021, 11:02
Баскетбол
Харден сделал трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за «Бруклин». Это первый игрок в истории НБА, кому это удавалось
#Джеймс Харден
17 января 2021, 10:58
Баскетбол
«Бруклин» подтвердил переход Хардена и разместил его черно-белую фотографию
#Джеймс Харден
14 января 2021, 17:32
Баскетбол
Харден переходит в «Бруклин». Это будет обмен между четырьмя клубами
#Джеймс Харден
14 января 2021, 00:23
Баскетбол
Первый матч нового сезона НБА: Дюрэнт дебютировал за «Бруклин» – сразу против бывшего клуба «Голден Стэйт»
#Кевин Дюрэнт
23 декабря 2020, 05:53
Футбол
Дюрэнт приобрел 5% акций клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт
15 июня 2020, 18:54
Футбол
Дюрэнт купил долю клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт
05 июня 2020, 10:34