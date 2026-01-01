Бруклин

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Баскетбол
Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Бруклин». Отец получил от него игровую майку
#Кайри Ирвинг
Баскетбол
Дюрэнт набрал 51 очко за матч и обновил рекорд результативности в этом сезоне НБА
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
«Бруклин» отстранил Ирвинга от игр. Законы Нью-Йорка запрещают посещение стадиона при отказе от вакцинации
#Кайри Ирвинг
Баскетбол
Дюрэнт заработает 198 млн долларов по новому четырехлетнему контракту с «Бруклином»
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
«Бруклин» разгромил «Милуоки» с разницей «+39» – это клубный рекорд плей-офф. Харден пропускал игру
#НБА
Баскетбол
Харден получил травму в матче плей-офф НБА. Он сыграл 43 секунды
#Джеймс Харден
Баскетбол
«Бруклин» первым вышел в плей-офф НБА на Востоке
#Бруклин
Баскетбол
«Миннесота» и «Бруклин» не сыграют из-за убийства чернокожего полицейскими
#НБА
Баскетбол
Харден пропустит еще минимум десять дней из-за травмы. Он уже возвращался после нее, но снялся с первой же игры
#Джеймс Харден
Баскетбол
Харден вернулся после травмы, но снялся с первого же матча. Он отыграл меньше пяти минут и попросил замену
#Джеймс Харден
Баскетбол
«Бруклин» объявил о переходе Блэйка Гриффина. Теперь он одноклубник Хардена, Ирвинга и Дюрэнта
#Блэйк Гриффин
Баскетбол
Харден сделал семь трипл-даблов в 22 матчах за «Бруклин». Последний из них стал рекордным для НБА
#Джеймс Харден
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
«Бруклин» устроил рекордный камбэк в истории клуба, проигрывая 21 очко после перерыва. Дюрэнт и Ирвинг не играли
#Бруклин
Баскетбол
Ирвинг сыграл за «Бруклин» впервые за две недели. Набрал 37 очков, но команда проиграла
#Кайри Ирвинг
Баскетбол
Харден сделал трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за «Бруклин». Это первый игрок в истории НБА, кому это удавалось
#Джеймс Харден
Баскетбол
«Бруклин» подтвердил переход Хардена и разместил его черно-белую фотографию
#Джеймс Харден
Баскетбол
Харден переходит в «Бруклин». Это будет обмен между четырьмя клубами
#Джеймс Харден
Баскетбол
Первый матч нового сезона НБА: Дюрэнт дебютировал за «Бруклин» – сразу против бывшего клуба «Голден Стэйт»
#Кевин Дюрэнт
Футбол
Дюрэнт приобрел 5% акций клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт
Футбол
Дюрэнт купил долю клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт