«Бруклин» объявил о переходе Блейка Гриффина. Теперь он одноклубник Хардена, Ирвинга и Дюрэнта

Блейк Гриффин перешел в «Бруклин» свободным агентом. Трансфер официальный, о нем объявил «Бруклин».

До этого Гриффин играл в «Детройте», но в феврале его вывели из состава. Он сказал тогда: «Я благодарен «Пистонс» за понимание того, чего хочу достичь в карьере и за совместную работу по поиску наилучшего решения».

«Детройт» идет на последнем месте в таблице, и инсайдеры писали, что у Гриффина нет мотивации играть за клуб. Команде же необходимо разгрузить зарплатную ведомость. Из-за этого игрок выкупил свой контракт.

Гриффину 31 год, он шестикратный участник Матчей всех звезд НБА. В текущем сезоне он провел за «Детройт» 20 игр, в которых набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 ассиста.

«Бруклин» стал одним из самых обсуждаемых клубов 2021-го из-за уже состоявшихся трансферов. В команду пришли Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт. Все трое входят в число лидеров команды по очкам, подборам или ассистам.