Джеймс Харден
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#Джеймс Харден #НБА #баскетбол #Хьюстон #Бруклин

Харден переходит в «Бруклин». Это будет обмен между тремя клубами

5 минут назад

Мегатрансфер в НБА – Джеймс Харден переходит из «Хьюстона» в «Бруклин». Об этом сказали два главных инсайдера НБА – Эдриан Воджнаровски из ESPN и Шэмс Чарания из The Athletic.

Детали сделки:

  • За Хардена предложили четыре пика первого раунда и четыре обмена на драфте.
  • В сделке участвуют еще минимум один клуб. 

Харден играл за «Хьюстон» с 2012-го. В его составе он восемь раз приезжал на Матч звезд НБА, был MVP в 2018 году и шесть раз попадал в первую символическую сборную по итогам сезона.

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Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру
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