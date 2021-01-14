Джеймс Харден
НБА
баскетбол
Хьюстон
Бруклин
Харден переходит в «Бруклин». Это будет обмен между тремя клубами
5 минут назад
Мегатрансфер в НБА – Джеймс Харден переходит из «Хьюстона» в «Бруклин». Об этом сказали два главных инсайдера НБА – Эдриан Воджнаровски из ESPN и Шэмс Чарания из The Athletic.
Детали сделки:
- За Хардена предложили четыре пика первого раунда и четыре обмена на драфте.
- В сделке участвуют еще минимум один клуб.
Харден играл за «Хьюстон» с 2012-го. В его составе он восемь раз приезжал на Матч звезд НБА, был MVP в 2018 году и шесть раз попадал в первую символическую сборную по итогам сезона.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые