Харден переходит в «Бруклин». Это будет обмен между тремя клубами

Мегатрансфер в НБА – Джеймс Харден переходит из «Хьюстона» в «Бруклин». Об этом сказали два главных инсайдера НБА – Эдриан Воджнаровски из ESPN и Шэмс Чарания из The Athletic.

Детали сделки:

За Хардена предложили четыре пика первого раунда и четыре обмена на драфте.

В сделке участвуют еще минимум один клуб.

Харден играл за «Хьюстон» с 2012-го. В его составе он восемь раз приезжал на Матч звезд НБА, был MVP в 2018 году и шесть раз попадал в первую символическую сборную по итогам сезона.