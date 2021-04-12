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#НБА #баскетбол #Бруклин #Миннесота

«Миннесота» и «Бруклин» не сыграют из-за убийства чернокожего полицейскими

вчера, 23:52

«Миннесота» и «Бруклин» должны были сыграть в матче НБА в понедельник, 12 апреля.

В пригороде Миннаполиса был убит 20-летний Данте Райт. Он пытался скрыться от сотрудников полиции. Один из полицейских выстрелил в Райта. Ранение оказалось смертельным.

Инцидент вызвал беспорядки в Миннесоте.

Лига отложила матч после консультаций с «Миннесотой» и местными властями.

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