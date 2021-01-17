Харден сделал трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за «Бруклин». Это первый игрок в истории НБА, кому это удавалось

14 января Джеймс Харден перешел из «Хьюстона» в «Бруклин».

17 января он сыграл первый матч за новую команду. «Бруклин» принимал «Орландо и победил – 122:115. Харден набрал 32 очка, сделал 14 передач и 22 подбора за 40 минут игрового времени.

У него трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за новую команду – такого не удавалось ни одному игроку в истории НБА.

Хайлайты с его участием в этой встрече.