Джеймс Харден
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#Джеймс Харден #Джеймс Харден #НБА #баскетбол #Хьюстон #Бруклин #Орландо Мэджик

Харден сделал трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за «Бруклин». Это первый игрок в истории НБА, кому это удавалось

час назад

14 января Джеймс Харден перешел из «Хьюстона» в «Бруклин».

17 января он сыграл первый матч за новую команду. «Бруклин» принимал «Орландо и победил – 122:115. Харден набрал 32 очка, сделал 14 передач и 22 подбора за 40 минут игрового времени.

У него трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за новую команду – такого не удавалось ни одному игроку в истории НБА.

Хайлайты с его участием в этой встрече.

Самые яркие моменты с участием Хардена:

Отвечая на вопрос о классном дебюте, Харден сказал:

«Когда ты играешь вместе с реально крутыми игроками, это довольно легко».

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