Джеймс Харден
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Харден сделал трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за «Бруклин». Это первый игрок в истории НБА, кому это удавалось
час назад
14 января Джеймс Харден перешел из «Хьюстона» в «Бруклин».
17 января он сыграл первый матч за новую команду. «Бруклин» принимал «Орландо и победил – 122:115. Харден набрал 32 очка, сделал 14 передач и 22 подбора за 40 минут игрового времени.
У него трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за новую команду – такого не удавалось ни одному игроку в истории НБА.
Хайлайты с его участием в этой встрече.
Самые яркие моменты с участием Хардена:
Отвечая на вопрос о классном дебюте, Харден сказал:
«Когда ты играешь вместе с реально крутыми игроками, это довольно легко».
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