Джеймс Харден
НБА
баскетбол
Бруклин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джеймс Харден #НБА #баскетбол #Бруклин

Харден сделал семь трипл-даблов в 22 матчах за «Бруклин». Последний из них стал рекордным для НБА

02 марта, 11:10

твиттер «Бруклина»

  • «Сан-Антонио» дома проиграл «Бруклину» в матче регулярного сезона НБА (113:124, овертайм). Джеймс Харден оформил трипл-дабл: 30 очков, 14 подборов и 15 ассистов.
  • Харден стал первым игроком в истории НБА, который набрал 30+ очков, 10+ подборов и 15+ ассистов, не совершив при этом потерь. Отслеживание индивидуальных потерь началось с сезона-1977/78.

Для Хардена это седьмой трипл-дабл за «Бруклин». Он перешел туда из «Хьюстона» в январе и провел 22 матча.

За это время он стал одним из лидеров команды наравне с Кевином Дюрэнтом и Кайри Ирвингом. Харден набирает в среднем 25,3 очка за игру, лидируя в команде по среднему числу ассистов и подборов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Харден спасает жителей Хьюстона от погодной катастрофы: доставляет воду и продукты, выдает еду в неоткрытом ресторане
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джеймс Харден
#НБА
#баскетбол
#Бруклин