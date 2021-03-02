Харден сделал семь трипл-даблов в 22 матчах за «Бруклин». Последний из них стал рекордным для НБА

«Сан-Антонио» дома проиграл «Бруклину» в матче регулярного сезона НБА (113:124, овертайм). Джеймс Харден оформил трипл-дабл: 30 очков, 14 подборов и 15 ассистов.

Харден стал первым игроком в истории НБА, который набрал 30+ очков, 10+ подборов и 15+ ассистов, не совершив при этом потерь. Отслеживание индивидуальных потерь началось с сезона-1977/78.

Для Хардена это седьмой трипл-дабл за «Бруклин». Он перешел туда из «Хьюстона» в январе и провел 22 матча.

За это время он стал одним из лидеров команды наравне с Кевином Дюрэнтом и Кайри Ирвингом. Харден набирает в среднем 25,3 очка за игру, лидируя в команде по среднему числу ассистов и подборов.