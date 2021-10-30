Ян – Сэндхаген

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
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Результаты всех боев UFC 267
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Ян нанес меньше ударов и отдал Сэндхагену первый раунд на UFC 267. Но выиграл четыре раунда подряд
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Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе
#Ян – Сэндхаген
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Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC
#Ян – Сэндхаген
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Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
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В Абу-Даби прошли битвы взглядов перед UFC 267. Ян встретился с Сэндхагеном, Махачев – с Хукером
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Превью титульного боя Ян – Сэндхаген
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Прямая трансляция турнира UFC 267. Все варианты просмотра в России
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Главные участники турнира UFC 267
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Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
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Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
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Проморолик турнира UFC 267. Анонсированы бои Яна, Чимаева и Махачева
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На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян
#Петр Ян
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Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
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