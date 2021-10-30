Ян – Сэндхаген

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс
#Петр Ян
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Сколько Петр Ян заработал за бой против Сэндхагена на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Петр Ян рос в деревне с семью братьями и сестрами. Теперь отправляет деньги с UFC на дом маме, которая их всех воспитала
#Петр Ян
Легчайший вес в UFC – это сколько? Чем отличается от наилегчайшего? Есть крутые кроме Яна?
#UFC
Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC
#Петр Ян