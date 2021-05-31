Швейцария
Евро-2020
🇨🇭Швейцария объявила финальную заявку на Евро-2020
2 часа назад
На чемпионат Европы от Швейцарии заявлены 26 игроков.
- Вратари – Омлин, Мвого, Зоммер.
- Защитники – Аканжи, Бенито, Кюмарт, Эльведи, Лотомба, Мбабу, Омерагич, Родригес, Шер, Видмер.
- Полузащитники – Фасснахт, Фернандес, Фройлер, Джака, Соу, Варгас, Шакири, Цубер, Закариа
- Нападающие – Эмболо, Гавранович, Мехмеди, Сеферович.
Соперниками по группе будут Италия, Турция и Уэльс.
🇷🇺 Предварительный состав России
🇲🇰 Финальный состав Северной Македонии
🇵🇹 Финальный состав Португалии
🏴 Финальный состав Шотландии
🏴 Финальный состав Уэльса
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🏴 Предварительный состав Англии
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇹🇷 Предварительный состав Турции
🇺🇦 Предварительный состав Украины
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