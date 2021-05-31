🇨🇭Швейцария объявила финальную заявку на Евро-2020

На чемпионат Европы от Швейцарии заявлены 26 игроков.

Вратари – Омлин, Мвого, Зоммер.

– Омлин, Мвого, Зоммер. Защитники – Аканжи, Бенито, Кюмарт, Эльведи, Лотомба, Мбабу, Омерагич, Родригес, Шер, Видмер.

– Аканжи, Бенито, Кюмарт, Эльведи, Лотомба, Мбабу, Омерагич, Родригес, Шер, Видмер. Полузащитники – Фасснахт, Фернандес, Фройлер, Джака, Соу, Варгас, Шакири, Цубер, Закариа

– Фасснахт, Фернандес, Фройлер, Джака, Соу, Варгас, Шакири, Цубер, Закариа Нападающие – Эмболо, Гавранович, Мехмеди, Сеферович.

Соперниками по группе будут Италия, Турция и Уэльс.

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇲🇰 Финальный состав Северной Македонии

🇵🇹 Финальный состав Португалии

🇪🇦 Финальный состав Испании

🇨🇿 Финальный состав Чехии

🇩🇰 Финальный состав Дании

🇭🇷 Финальный состав Хорватии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Финальный состав Шотландии

🇦🇹 Финальный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Финальный состав Уэльса

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Предварительный состав Англии

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇹🇷 Предварительный состав Турции

🇺🇦 Предварительный состав Украины

🇭🇺 Предварительный состав Венгрии