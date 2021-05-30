Италия
Евро-2020
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🇮🇹 Италия объявила предварительный состав на Евро. Окончательный озвучит 1 июня – уберет из списка двух игроков
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Сборная Италии озвучила предварительный состав команды на чемпионат Европы. В него вошли 28 человека:
- Вратари – Доннарумма, Мерет, Сиригу.
- Защитники – Ачерби, Бастони, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Манчини, Спинаццола, Толой, Эмерсон.
- Полузащитники – Барелла, Кристанте, Локателли, Пеллегрини, Пессина, Сенси, Верратти, Жоржиньо.
- Нападающие – Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Политано.
17 мая Роберто Манчини назвал предварительный состав из 33 человек. В этот вариант не вошли Краньо, Бираги, Ди Лоренцо, Лаццари, Грифо, Кин и Распадори. Зато в составе появились Жоржиньо и Эмерсон.
🇷🇺 Предварительный состав России
🇵🇹 Финальный состав Португалии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇭🇷 Предварительный состав Хорватии
🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии
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