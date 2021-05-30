🇮🇹 Италия объявила предварительный состав на Евро. Окончательный озвучит 1 июня – уберет из списка двух игроков

Сборная Италии озвучила предварительный состав команды на чемпионат Европы. В него вошли 28 человека:

Вратари – Доннарумма, Мерет, Сиригу.

Защитники – Ачерби, Бастони, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Манчини, Спинаццола, Толой, Эмерсон.

Полузащитники – Барелла, Кристанте, Локателли, Пеллегрини, Пессина, Сенси, Верратти, Жоржиньо.

Нападающие – Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Политано.

17 мая Роберто Манчини назвал предварительный состав из 33 человек. В этот вариант не вошли Краньо, Бираги, Ди Лоренцо, Лаццари, Грифо, Кин и Распадори. Зато в составе появились Жоржиньо и Эмерсон.

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇲🇰 Финальный состав Македонии

🇵🇹 Финальный состав Португалии

🇨🇿 Финальный состав Чехии

🇩🇰 Финальный состав Дании

🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Предварительный состав Англии