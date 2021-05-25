🇩🇰 Дания объявила состав на Евро

Сборная Дании назвала 26 игроков, которые начнут сборы к чемпионату Европы:

Вратари: Каспер Шмейхель, Фредерик Реннов, Йонас Лессль.

Каспер Шмейхель, Фредерик Реннов, Йонас Лессль. Защитники: Йоаким Махле, Йенс Стрюгер, Николай Бойлесен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Янник Вестергор, Йоаким Андерсен, Матиас Йогерсен

Йоаким Махле, Йенс Стрюгер, Николай Бойлесен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Янник Вестергор, Йоаким Андерсен, Матиас Йогерсен Полузащитники: Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хойберг, Томас Дилейни, Матиас Йенсен, Кристиан Эриксен, Кристиан Нергор, Андерс Кристиансен.

Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хойберг, Томас Дилейни, Матиас Йенсен, Кристиан Эриксен, Кристиан Нергор, Андерс Кристиансен. Нападающие: Юссуф Поульсен, Мартин Брэйтуэйт, Йонас Винд, Каспер Дольберг, Андреас Сков Ольсен, Миккель Дамсгор, Андреас Корнелиус, Роберт Сков.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд сказал: «Это сильный состав. Мы ставим перед собой самые высокие цели и с нетерпением ждем чемпионата Европы дома».

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🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇲🇰 Финальный состав Македонии

🇵🇹 Финальный состав Португалии

🇨🇿 Финальный состав Чехии

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🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Предварительный состав Англии