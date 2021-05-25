Дания
Евро-2020
#Дания #Евро-2020
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🇩🇰 Дания объявила состав на Евро

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Сборная Дании назвала 26 игроков, которые начнут сборы к чемпионату Европы:

  • Вратари: Каспер Шмейхель, Фредерик Реннов, Йонас Лессль.
  • Защитники: Йоаким Махле, Йенс Стрюгер, Николай Бойлесен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Янник Вестергор, Йоаким Андерсен, Матиас Йогерсен
  • Полузащитники: Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хойберг, Томас Дилейни, Матиас Йенсен, Кристиан Эриксен, Кристиан Нергор, Андерс Кристиансен.
  • Нападающие: Юссуф Поульсен, Мартин Брэйтуэйт, Йонас Винд, Каспер Дольберг, Андреас Сков Ольсен, Миккель Дамсгор, Андреас Корнелиус, Роберт Сков.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд сказал: «Это сильный состав. Мы ставим перед собой самые высокие цели и с нетерпением ждем чемпионата Европы дома».

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇲🇰 Финальный состав Македонии

🇵🇹 Финальный состав Португалии

🇨🇿 Финальный состав Чехии 

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Предварительный состав Англии

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Источник:
сайт футбольной Ассоциации Дании
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