Дания
Евро-2020
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🇩🇰 Дания объявила состав на Евро
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Сборная Дании назвала 26 игроков, которые начнут сборы к чемпионату Европы:
- Вратари: Каспер Шмейхель, Фредерик Реннов, Йонас Лессль.
- Защитники: Йоаким Махле, Йенс Стрюгер, Николай Бойлесен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Янник Вестергор, Йоаким Андерсен, Матиас Йогерсен
- Полузащитники: Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хойберг, Томас Дилейни, Матиас Йенсен, Кристиан Эриксен, Кристиан Нергор, Андерс Кристиансен.
- Нападающие: Юссуф Поульсен, Мартин Брэйтуэйт, Йонас Винд, Каспер Дольберг, Андреас Сков Ольсен, Миккель Дамсгор, Андреас Корнелиус, Роберт Сков.
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд сказал: «Это сильный состав. Мы ставим перед собой самые высокие цели и с нетерпением ждем чемпионата Европы дома».
🇷🇺 Предварительный состав России
🇵🇹 Финальный состав Португалии
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇭🇷 Предварительный состав Хорватии
🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии
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