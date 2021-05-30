Сборная Уэльса
Евро-2020
🏴 Уэльс объявил заявку на Евро
вчера, 22:32
Сборная Уэльса объявила окончательную заявку на чемпионат Европы. Она выглядит так:
- Вратари – Хеннесси, Уорд, А. Дэвис
- Защитники – Гантер, Б. Дэвис, Мефам, Родон, Дж. Лоуренс, Н. Уильямс, Норрингтон-Дэвис. К .Робертс, Кабанго,
- Полузащитники – Рэмзи, Аллен, Дж. Уильямс, Уилсон, Ампаду, Брукс, Моррелл, Смит, Левитт, Колуилл.
- Нападающие – Бэйл, Джеймс, Мур, Т. Робертс.
Чемпионат Европы начинается для сборной Уэльса 12 июня. В группе она сыграет со Швейцарией (12.06), Турцией (16.06) и Италией (20.06).
🇷🇺 Предварительный состав России
🇲🇰 Финальный состав Северной Македонии
🇵🇹 Финальный состав Португалии
🏴 Финальный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии
🏴 Предварительный состав Англии
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇹🇷 Предварительный состав Турции
🇺🇦 Предварительный состав Украины
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