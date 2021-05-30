🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс объявил заявку на Евро

Сборная Уэльса объявила окончательную заявку на чемпионат Европы. Она выглядит так:

Вратари – Хеннесси, Уорд, А. Дэвис

– Хеннесси, Уорд, А. Дэвис Защитники – Гантер, Б. Дэвис, Мефам, Родон, Дж. Лоуренс, Н. Уильямс, Норрингтон-Дэвис. К .Робертс, Кабанго,

– Гантер, Б. Дэвис, Мефам, Родон, Дж. Лоуренс, Н. Уильямс, Норрингтон-Дэвис. К .Робертс, Кабанго, Полузащитники – Рэмзи, Аллен, Дж. Уильямс, Уилсон, Ампаду, Брукс, Моррелл, Смит, Левитт, Колуилл.

– Рэмзи, Аллен, Дж. Уильямс, Уилсон, Ампаду, Брукс, Моррелл, Смит, Левитт, Колуилл. Нападающие – Бэйл, Джеймс, Мур, Т. Робертс.

Чемпионат Европы начинается для сборной Уэльса 12 июня. В группе она сыграет со Швейцарией (12.06), Турцией (16.06) и Италией (20.06).

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇲🇰 Финальный состав Северной Македонии

🇵🇹 Финальный состав Португалии

🇨🇿 Финальный состав Чехии

🇩🇰 Финальный состав Дании

🇵🇱 Финальный состав Польши

🇭🇷 Финальный состав Хорватии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Финальный состав Шотландии

🇦🇹 Финальный состав Австрии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Предварительный состав Англии

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇹🇷 Предварительный состав Турции

🇺🇦 Предварительный состав Украины

🇭🇺 Предварительный состав Венгрии