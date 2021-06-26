Самые короткие итоги Евро в группах – всего по одному слову на сборную
🇮🇹 🇮🇹 🇮🇹
КОМПЬЮТЕР
(Почему. Роботы. Система Манчини работает уже третий год. На Евро тоже: всех обыграли, ничего не пропустили)
🏴 🏴 🏴
НЕСТАНДАРТНОСТЬ
(Почему. Валлийцы технично забивают, антишаблонно фотографируются и говорят (но не все) на уникальном языке)
🇨🇭 🇨🇭 🇨🇭
ПЕРЕЛЕТЫ
(Почему. Налетали в группе (Баку – Рим – Баку) больше десяти тысяч)
🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
ЦИРК
(Почему. Вы сами все видели)
🇧🇪 🇧🇪 🇧🇪
(НЕ)КОСМОС
(Почему. Космос видели все – кроме русских игроков)
🇩🇰 🇩🇰 🇩🇰
СЕРДЦЕ
(Почему. Эриксен. Страсть. Атмосфера)
🇫🇮 🇫🇮 🇫🇮
КАМЕНЬ
(Почему. Стойкость. Аутсайдеры группы, но пропустили всего три гола)
🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
ОПЯТЬ
(Почему. Пять из шести Евро – вылет из группы)
🇳🇱 🇳🇱 🇳🇱
САМОЛЕТ
(Почему. Фанаты придумали новый способ общения с тренером)
🇦🇹 🇦🇹 🇦🇹
НОЖНИЦЫ
(Почему. Австрийцы обрезали пару неприятных сериалов: 1. без побед на турнирах с 1990-го. 2. без выходов в плей-офф с 1954-го)
🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
КРИК
(Почему. Тот самый крик Зинченко в первой игре. И вообще в каждой игре)
🇲🇰 🇲🇰 🇲🇰
БЕЗЗАБОТНОСТЬ
(Почему. Приехали и просто рады, что приехали. Ноль вопросов, что всем проиграли и пропустили больше всех. Зато красиво проводили Пандева на пенсию)
🏴 🏴 🏴
СУХОСТЬ
(Почему. Ноль пропущенных и всего два забитых. Ох.)
🇭🇷 🇭🇷 🇭🇷
ЗВЕЗДЫ
(Почему. Если команда не очень, то все решают индивидуальные скиллы. Особенно на голах суперударами)
🇨🇿 🇨🇿 🇨🇿
ш/ШИК
(Почему. Да, баян и надоевший каламбур – но как иначе. Чехию пока делает один человек. Он забивает все голы и он же бежал сквозь кровь)
🏴 🏴 🏴
ИГОЛКА
(Почему. Вылетели, но больно кололи всех – особенно заклятых друзей из Англии)
🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪
СТЕНА
(Почему. Два матча на ноль. Больше нет Златана, но есть защита)
🇸🇰 🇸🇰 🇸🇰
ПОСЫПАЛИСЬ
(Почему. Начали с победы, продолжили минимальным проигрышем, закончили 0:5)
🇪🇦 🇪🇦 🇪🇦
ВЛАДЕНИЕ
(Почему. Очень много владения)
🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱
ОДИНОЧКА
(Почему. Левандовски забил три – но его одного мало)
🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷
СКРИП
(Почему. Первое место, но меньше всего очков на фоне лидеров других групп. Забили четыре, но всего на один меньше пропустили)
🇩🇪 🇩🇪 🇩🇪
АВТОГОЛЫ
(Почему. Два из трех матчей решили автоголы)
🇵🇹 🇵🇹 🇵🇹
РЕКОРДСМЕН
(Почему. Мы тут все собрались, чтобы Криштиану бил рекорд)
🇭🇺 🇭🇺 🇭🇺
БОЙЦЫ
(Почему. Одни против топов. Одни против всей Европы. Долго не продержались, но всех искусали)