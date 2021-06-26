Евро-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020

Самые короткие итоги Евро в группах – всего по одному слову на сборную

2 часа назад

🇮🇹 🇮🇹 🇮🇹

КОМПЬЮТЕР

(Почему. Роботы. Система Манчини работает уже третий год. На Евро тоже: всех обыграли, ничего не пропустили)

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

НЕСТАНДАРТНОСТЬ 

(Почему. Валлийцы технично забивают, антишаблонно фотографируются и говорят (но не все) на уникальном языке)

🇨🇭 🇨🇭 🇨🇭

ПЕРЕЛЕТЫ

(Почему. Налетали в группе (Баку – Рим – Баку) больше десяти тысяч)

🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷

ЦИРК

(Почему. Вы сами все видели)

🇧🇪 🇧🇪 🇧🇪

(НЕ)КОСМОС

(Почему. Космос видели все – кроме русских игроков)

🇩🇰 🇩🇰 🇩🇰

СЕРДЦЕ

(Почему. Эриксен. Страсть. Атмосфера)

🇫🇮 🇫🇮 🇫🇮

КАМЕНЬ

(Почему. Стойкость. Аутсайдеры группы, но пропустили всего три гола)

🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺

ОПЯТЬ

(Почему. Пять из шести Евро – вылет из группы)

🇳🇱 🇳🇱 🇳🇱

САМОЛЕТ

(Почему. Фанаты придумали новый способ общения с тренером)

🇦🇹 🇦🇹 🇦🇹

НОЖНИЦЫ

(Почему. Австрийцы обрезали пару неприятных сериалов: 1. без побед на турнирах с 1990-го. 2. без выходов в плей-офф с 1954-го)

🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

КРИК

(Почему. Тот самый крик Зинченко в первой игре. И вообще в каждой игре)

🇲🇰 🇲🇰 🇲🇰

БЕЗЗАБОТНОСТЬ

(Почему. Приехали и просто рады, что приехали. Ноль вопросов, что всем проиграли и пропустили больше всех. Зато красиво проводили Пандева на пенсию) 

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

СУХОСТЬ

(Почему. Ноль пропущенных и всего два забитых. Ох.)

🇭🇷 🇭🇷 🇭🇷

ЗВЕЗДЫ

(Почему. Если команда не очень, то все решают индивидуальные скиллы. Особенно на голах суперударами)

🇨🇿 🇨🇿 🇨🇿

ш/ШИК

(Почему. Да, баян и надоевший каламбур – но как иначе. Чехию пока делает один человек. Он забивает все голы и он же бежал сквозь кровь)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

ИГОЛКА

(Почему. Вылетели, но больно кололи всех – особенно заклятых друзей из Англии)

🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪

СТЕНА

(Почему. Два матча на ноль. Больше нет Златана, но есть защита)

🇸🇰 🇸🇰 🇸🇰

ПОСЫПАЛИСЬ

(Почему. Начали с победы, продолжили минимальным проигрышем, закончили 0:5)

🇪🇦 🇪🇦 🇪🇦

ВЛАДЕНИЕ

(Почему. Очень много владения)

🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱

ОДИНОЧКА

(Почему. Левандовски забил три – но его одного мало)

🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷

СКРИП

(Почему. Первое место, но меньше всего очков на фоне лидеров других групп. Забили четыре, но всего на один меньше пропустили)

🇩🇪 🇩🇪 🇩🇪

АВТОГОЛЫ

(Почему. Два из трех матчей решили автоголы)

🇵🇹 🇵🇹 🇵🇹

РЕКОРДСМЕН

(Почему. Мы тут все собрались, чтобы Криштиану бил рекорд)

🇭🇺 🇭🇺 🇭🇺

БОЙЦЫ

(Почему. Одни против топов. Одни против всей Европы. Долго не продержались, но всех искусали)

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: LaPresse / Sven Simon / www.imago-images.de / XinHua / Keystone Press Agency / dpa / Global Look Press
Еще по теме
В Италии Манчини выполнил всю непривычную для себя работу – эксперименты, омолаживание, смена стиля. И идеально стартовал на Евро
Турция – самая бездарная сборная года
Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета
Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей
Почему в сборной Испании нет звезд
Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? И причем тут Россия?
Венгры научили нас пословице «У идиотов матери всегда беременны», разбили стол и поругались со всей Европой. Вылетать можно и так
Вылет России не провал
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020