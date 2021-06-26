Самые короткие итоги Евро в группах – всего по одному слову на сборную

🇮🇹 🇮🇹 🇮🇹

(Почему. Роботы. Система Манчини работает уже третий год. На Евро тоже: всех обыграли, ничего не пропустили)

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

(Почему. Валлийцы технично забивают, антишаблонно фотографируются и говорят (но не все) на уникальном языке)

🇨🇭 🇨🇭 🇨🇭

(Почему. Налетали в группе (Баку – Рим – Баку) больше десяти тысяч)

🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷

(Почему. Вы сами все видели)