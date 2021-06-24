Венгры научили нас пословице «У идиотов матери всегда беременны», разбили стол и поругались со всей Европой. Вылетать можно и так

Запрет УЕФА и венгерский закон осудила вся Европа. Сборная Бельгии, Гризманн, «Ювентус» и многие другие в эти дни публиковали радужные флаги и элементы как символ несогласия.

К концу группового этапа Венгрия натурально билась за идеологию против всей Европы. Кажется, ей не привыкать.

Венгрия – нестандартная евространа в вопросах ЛГБТ. Она уже запретила смену пола, однополые браки, «гей-пропаганду» – и ругается со всем Евросоюзом

Кроме радуги венгры бойкотировали и BLM

Ставшее уже традиционным вставание на колено перед стартовым свистком. Некоторые сборные (в том числе Россия) игнорируют эту акцию молча. Но не Венгрия. Их премьер-министр Виктор Орбан публично все объясняет:

«Этому нет места на стадионах. Спорт – это о другом. Смысл этого жеста определяется культурными особенностями, мы воспринимаем его совсем по-другому. Венгры преклоняют колено в трех случаях: перед богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого ».

Празднуя гол, венгры разбили стол журналистки – но та не обиделась

В первом тайме Аттила Фиола забил сборной Франции, у которой на тот момент шла победная серия 10:0. Он побежал в сторону трибун, перепрыгнул заграждение, подбежал к столу журналистки, ударил по нему и скинул вещи. Журналистка с микрофоном обрадовалась. Рядом в этот момент праздновала вся команда.