Венгры научили нас пословице «У идиотов матери всегда беременны», разбили стол и поругались со всей Европой. Вылетать можно и так
Венгрия не вышла из группы. Но создала так много инфоповодов и отличительных черт, будто дошла до финала. Мы собрали самые яркие из них в одном месте – чтобы подсветить, сколько всего одна маленькая сборная может натворить всего за три матча.
Только Венгрия подарила этому Евро полный стадион фанатов
Страна отменила ограничения для людей из стран Шенгенского соглашения, а по ходу Евро каждый зритель может посетить Будапешт при сдаче двух отрицательных тестов. Причина простая: Венгрия вакцинировала половину населения. Поэтому на матчах в Будапеште было так:
Венгрия – Португалия: 55 662 зрителя.
Венгрия – Франция: 55 998.
Португалия – Франция: 54 886.
Будет еще один матч: Нидерланды – Чехия в 1/8.
Будапешт – единственный город Евро-2020, который открыл трибуны полностью. Потому что Венгрия вакцинировала уже половину населения страны
Поругались с Германией из-за ЛГБТ-флага
За неделю до матча с Германия Венгрия приняла закон, который запрещает ЛГБТ-контент в школах и для лиц младше 18 лет. Учителя в стране во время уроков не смогут назвать гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения.
Мюнхен подал запрос в УЕФА, чтобы стадион на время игры окрасился в цвета радужного флага. УЕФА отклонил запрос и объяснил, что в таком случае акция носила бы политический характер.
Перед матчем на поле выбежал человек с ЛГБТ-флагом. Он встал перед венграми, которые пели гимн. В это время некоторые немецкие фанаты свистели. Во время гимна Германии фанаты Венгрии повернулись к полю спиной
Запрет УЕФА и венгерский закон осудила вся Европа. Сборная Бельгии, Гризманн, «Ювентус» и многие другие в эти дни публиковали радужные флаги и элементы как символ несогласия.
К концу группового этапа Венгрия натурально билась за идеологию против всей Европы. Кажется, ей не привыкать.
Венгрия – нестандартная евространа в вопросах ЛГБТ. Она уже запретила смену пола, однополые браки, «гей-пропаганду» – и ругается со всем Евросоюзом
Кроме радуги венгры бойкотировали и BLM
Ставшее уже традиционным вставание на колено перед стартовым свистком. Некоторые сборные (в том числе Россия) игнорируют эту акцию молча. Но не Венгрия. Их премьер-министр Виктор Орбан публично все объясняет:
«Этому нет места на стадионах. Спорт – это о другом. Смысл этого жеста определяется культурными особенностями, мы воспринимаем его совсем по-другому. Венгры преклоняют колено в трех случаях: перед богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого».
Празднуя гол, венгры разбили стол журналистки – но та не обиделась
В первом тайме Аттила Фиола забил сборной Франции, у которой на тот момент шла победная серия 10:0. Он побежал в сторону трибун, перепрыгнул заграждение, подбежал к столу журналистки, ударил по нему и скинул вещи. Журналистка с микрофоном обрадовалась. Рядом в этот момент праздновала вся команда.
«У идиотов матери всегда беременны»
Так отвечает на критику главный тренер Венгрии Марко Росси. Критика прилетает часто: за результаты и решения. Он в ответ:
«Если бы в нашей стране понимали, куда мы попали и кто мы, такой критики бы не было. Но некоторые не понимают. В Италии говорят: «У идиотов матери всегда беременны» [глупые люди никогда не переведутся]. И: «Весь мир – одна страна» [итальянская поговорка о том, что в любой стране есть как плохое, так и хорошее]. Нам нельзя терять голову. Мы постепенно становимся сильнее, несмотря на критику».
При этом Росси вывел сборную на Евро и повысил в квалификации Лиги наций. Он называет Венгрию вторым домом, выучил язык и гимн – считает, что любой главный тренер сборной должен максимально сблизиться со страной и футболистами.
Венгрия попала в группу смерти – и со всеми билась на равных
● Против победителя Евро-2016 – Португалии. Проиграли 0:3, но до 84 минуты счет был 0:0. Пропустили после рикошета и рассыпались.
● Против победителя ЧМ-2018 – Франции. Сыграли вничью 1:1, хотя забили первыми и вели в счете до 62 минуты.
● Против победителя ЧМ-2014 – Германии. Ничья 2:2,но по ходу матча обыгрывали немцев 71 минуту.
Но вылетела.
Капитан Салаи получил по голове и ушел с поля досрочно. В следующем матче он вышел и забил
В матче с Португалией Адам Салаи на 26 минуте совсем сломался: от полученного удара у него закружилась голова. Журналисты добавляли, что на него еще повлияла жара. Через пару дней он уже восстановился, вышел в старте против Германии и забил гол на 11-й минуте. Гол, который запустил пока самый безумный вечер этого Евро.
Крышесносный финиш группы F. За 90 минут вылетали то Португалия, то Германия, то Венгрия. Ух-ух-ух!
Венгры мало пасовали и подавали угловых. Зато быстро бегали и получали по ногам
• Венгрия – лучшая команда группы, если сложить минуты, в которые она лидировала и не проигрывала по ходу матчей.
• Только две сборные пасовали меньше на групповом этапе (Уэльс и Швеция – обе прошли в плей-офф).
• Только финны (1) подали меньше угловых, чем венгры (2).
• Лоик Него развил максимальную скорость на турнире (вместе со Спинаццолой) – 33,8 км/ч.
• На Ласло Кляйнхайзлере чаще всех на турнире фолили (10 раз).
Идиот - автор этой статьи, притапливающий, судя по всему, за BLM, ЛГБТ и прочие толерантные повесточки
Я сейчас на колене перед голым мужчиной стою. Вы что делаете?