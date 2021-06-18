Шик из Чехии забил пенальти с разбитым носом. Но так нельзя: он должен был уйти с поля и получить помощь
Патрик Шик – главный герой Чехии в стартовых турах Евро-2012.
Первый матч (против Шотландии) – дубль, а один из голов он забил с центра поля.
Чем интересен Шик – автор гола с центра поля. Из-за больного сердца не перешел в «Ювентус» и ходит к коучу-мотиватору
Второй матч (против Хорватии) – гол с пенальти. И к этому моменту есть несколько вопросов.
На 34-й минуте Деян Ловрен хотел сыграть на втором этаже, но ударил локтем по лицу Шика. Тот сразу же свалился на газон с разбитым носом. Сначала арбитр Карлос Дель Сорро не остановил игру, но потом с помощью ВАР назначил пенальти в ворота Хорватии.
Сам Ловрен долго возмущался и показывал, что не видел Шика в моменте касания. Но он все равно получил желтую карточку.
Шик не ушел с поля, чтобы ему остановили кровь. Он остался рядом с воротами, заткнул ноздри ватой и даже исполнил пенальти. Но кровь все еще шла.
Во время празднования из носа Шика хлестала кровь.
По общепринятым футбольным правилам это нарушение. Протокол действий в случае кровотечения такой:
1. Игрок удаляется за пределы поля для получения первой помощи. Если медицинский штаб говорит, что у него серьезная травма – следует замена. Если нет – то врачи самостоятельно останавливают кровь.
2. Когда арбитр получает устный сигнал о готовности футболиста, он проверят, не течет ли кровь.
3. Дальше судья смотрит на форму. Если она заляпана кровью, то футболист ее меняет.
Из трех пунктов два были нарушены (Шик сразу же поменял майку).
Гол Патрика Шика помог чехам взять только ничью. Во втором тайме счет сравнял Иван Перишич. Сам Шик ушел на замену на 75-й минуте.