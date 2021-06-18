Шик из Чехии забил пенальти с разбитым носом. Но так нельзя: он должен был уйти с поля и получить помощь

Патрик Шик – главный герой Чехии в стартовых турах Евро-2012.

Первый матч (против Шотландии) – дубль, а один из голов он забил с центра поля.

Чем интересен Шик – автор гола с центра поля. Из-за больного сердца не перешел в «Ювентус» и ходит к коучу-мотиватору

Второй матч (против Хорватии) – гол с пенальти. И к этому моменту есть несколько вопросов.

На 34-й минуте Деян Ловрен хотел сыграть на втором этаже, но ударил локтем по лицу Шика. Тот сразу же свалился на газон с разбитым носом. Сначала арбитр Карлос Дель Сорро не остановил игру, но потом с помощью ВАР назначил пенальти в ворота Хорватии.