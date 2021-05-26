Нидерланды
Евро-2020
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#Нидерланды #Евро-2020

🇳🇱 Нидерланды объявили финальную заявку на Евро-2020. Промес, Депай и Блинд – в составе

2 часа назад

В финальной заявке сборной Нидерландов на чемпионат Европы 26 человек. Один игрок из РПЛКвинси Промес («Спартак»).

  • Вратари: Тим Крул, Яспер Силлессен, Мартен Стекеленбург.
  • Защитники: Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер, Джоэл Велтман, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Патрик ван Анхольт, Натан Аке, Оуэн Вейндал.
  • Полузащитники: Френки де Йонг, Райан Гравенберх, Джорджиньо Вейналдум, Донни ван де Бек, Мартин де Рон, Дэви Классен, Тен Копмейнерс.
  • Нападающие: Мемфис Депай, Люк де Йонг, Ваут Вегхорст, Квинси Промес, Коди Гакпо, Дониэлл Мален, Стивен Бергейс.

Соперниками Нидерландов по группе будут Австрия, Северная Македония и Украина.

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇲🇰 Финальный состав Македонии

🇵🇹 Финальный состав Португалии

🇨🇿 Финальный состав Чехии 

🇩🇰 Финальный состав Дании

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Предварительный состав Англии

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер сборной Нидерландов
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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