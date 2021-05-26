🇳🇱 Нидерланды объявили финальную заявку на Евро-2020. Промес, Депай и Блинд – в составе

В финальной заявке сборной Нидерландов на чемпионат Европы 26 человек. Один игрок из РПЛ – Квинси Промес («Спартак»).

Вратари : Тим Крул, Яспер Силлессен, Мартен Стекеленбург.

: Тим Крул, Яспер Силлессен, Мартен Стекеленбург. Защитники : Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер, Джоэл Велтман, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Патрик ван Анхольт, Натан Аке, Оуэн Вейндал.

: Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер, Джоэл Велтман, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Патрик ван Анхольт, Натан Аке, Оуэн Вейндал. Полузащитники : Френки де Йонг, Райан Гравенберх, Джорджиньо Вейналдум, Донни ван де Бек, Мартин де Рон, Дэви Классен, Тен Копмейнерс.

: Френки де Йонг, Райан Гравенберх, Джорджиньо Вейналдум, Донни ван де Бек, Мартин де Рон, Дэви Классен, Тен Копмейнерс. Нападающие: Мемфис Депай, Люк де Йонг, Ваут Вегхорст, Квинси Промес, Коди Гакпо, Дониэлл Мален, Стивен Бергейс.

Соперниками Нидерландов по группе будут Австрия, Северная Македония и Украина.

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🇵🇹 Финальный состав Португалии

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🇦🇹 Предварительный состав Австрии

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