Нидерланды
Евро-2020
🇳🇱 Нидерланды объявили финальную заявку на Евро-2020. Промес, Депай и Блинд – в составе
2 часа назад
В финальной заявке сборной Нидерландов на чемпионат Европы 26 человек. Один игрок из РПЛ – Квинси Промес («Спартак»).
- Вратари: Тим Крул, Яспер Силлессен, Мартен Стекеленбург.
- Защитники: Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер, Джоэл Велтман, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Патрик ван Анхольт, Натан Аке, Оуэн Вейндал.
- Полузащитники: Френки де Йонг, Райан Гравенберх, Джорджиньо Вейналдум, Донни ван де Бек, Мартин де Рон, Дэви Классен, Тен Копмейнерс.
- Нападающие: Мемфис Депай, Люк де Йонг, Ваут Вегхорст, Квинси Промес, Коди Гакпо, Дониэлл Мален, Стивен Бергейс.
Соперниками Нидерландов по группе будут Австрия, Северная Македония и Украина.
🇷🇺 Предварительный состав России
🇵🇹 Финальный состав Португалии
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇭🇷 Предварительный состав Хорватии
🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии
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