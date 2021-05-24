🏴 Уэльс объявил предварительный состав на Евро-2020
Сборная Уэльса представила состав на Евро-2020. В список вошли 28 футболистов. Объявление окончательной заявки планируется 30 мая.
Вратари: Хеннесси, Уорд, А.Дэвис.
Защитники: Гантер, Б.Дэвис, Мефам, Локьер, Родон, Д.Лоуренс, Н.Уильямс, Норрингтон-Дэвис.
Полузащитники: Рэмзи, Аллен, Д.Уильямс, Уилсон, Ампаду, Брукс, Моррелл, Смит, Левитт, Томас, Колуилл.
Форварды: Бэйл, Т.Лоуренс, Мур, Робертс, Матондо, Харрис.
В группе на Евро-2020 Уэльс сыграет с Италией, Швейцарией и Турцией.
🇷🇺 Предварительный состав России
🇵🇹 Финальный состав Португалии
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇭🇷 Предварительный состав Хорватии