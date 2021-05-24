🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс объявил предварительный состав на Евро-2020

Сборная Уэльса представила состав на Евро-2020. В список вошли 28 футболистов. Объявление окончательной заявки планируется 30 мая.

Вратари: Хеннесси, Уорд, А.Дэвис.

Защитники: Гантер, Б.Дэвис, Мефам, Локьер, Родон, Д.Лоуренс, Н.Уильямс, Норрингтон-Дэвис.

Полузащитники: Рэмзи, Аллен, Д.Уильямс, Уилсон, Ампаду, Брукс, Моррелл, Смит, Левитт, Томас, Колуилл.

Форварды: Бэйл, Т.Лоуренс, Мур, Робертс, Матондо, Харрис.

В группе на Евро-2020 Уэльс сыграет с Италией, Швейцарией и Турцией.

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