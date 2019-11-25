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Сайт
www.achtzehn99.de/
Страна
Германия
Стадион
Рейн-Некар Арена
Тренер
Альфред Шройдер
А. Шройдер
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Вы его не знаете, но он нашел Фирмино, Мане и Нагельсманна, создал школу «Ред Булла» и продвинул ценность интеллекта
#Эрнст Таннер
04 мая, 09:33
В Германии не наказывают даже за поцелуй партнера
#Дедрик Бойата
16 мая, 23:05
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Немецкая лаборатория ищет вакцину от коронавируса. Ее главный спонсор – владелец «Хоффенхайма», которого ненавидят фанаты всех клубов
#коронавирус
16 марта, 14:12
Крутой рекорд «Майнца»: 4 гола на выезде в меньшинстве. А тренер красиво отомстил за прошлую отставку
#Майнц
25 ноября 2019, 13:13
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44