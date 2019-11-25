Крутой рекорд «Майнца»: 4 гола на выезде в меньшинстве. А тренер красиво отомстил за прошлую отставку
Бундеслига выдает шоу в каждом туре, минувшие выходные – не исключение.
- Там опять лютует «Лейпциг» (разгром «Кельна»);
- Новичок «Унион» колотит лидера (2:0 над менхенгладбахской «Боруссией»);
- Слабейшая команда лиги едва не уничтожила фаворита («Падерборн» вел 3:0 в Дортмунде – сыграли 3:3).
Все это было в субботу, казалось, в воскресенье поразить будет уже нечем. Но в гости к «Хоффенхайму» приехал «Майнц», и случилось еще одно громкое событие.
«Майнц» в этом сезоне ни с кем не делит очки, но вряд ли это радует фанатов: из 11 матчей команда проиграла восемь и испытала два унижения – от «Баварии» пропустили шесть голов, а от «Лейпцига» – еще больше:
Руководство перешло к радикальным мерам после поражения от новичка «Униона» – 0:3 уже было к 51-й минуте, и хотя «Майнц» потом забил дважды, от отставки главного тренера Сандро Шварца это не уберегло.
На замену выписали Ахима Байерлорцера, что было довольным странным шагом.
- Байерлорцер начал тренерскую карьеру в «Лейпциге», затем при Ральфе Рангнике стал его ассистентом;
- Он провел пару сезонов в «Регенсбурге» (вторая Бундеслига), где клуб был пятым и восьмым;
- Весной в Бундеслигу досрочно вышел «Кельн», но тренера Маркуса Анфанга убрали за четыре тура до конца (по слухам, из-за ссоры с руководством) – его сменил Байерлорцер;
- «Кельн» в этом сезоне при Байерлорцере выиграл лишь два матча и вылетел из Кубка.
Победа над идущим сейчас в группе лидеров «Фрайбургом», да спасенный на последних минутах матч с «Шальке» (1:1, это помешало «Шальке» стать лидером по итогам тура) – все, чем мог похвастаться Байерлорцер в «Кельне». Его уволили, и тренер тут же возглавил «Майнц».
Первый матч – испытание в Зинсхайме. «Хоффенхайм» только что победил в шести играх подряд (включая матчи с «Баварией» и «Шальке»). Ирония в том, что именно поражение от «Хоффенхайма» фактически уволило Байерлорцера из «Кельна» в этом же месяце – в ноябре. Месть удалась сполна.
- «Майнц» выиграл 1:0 первый тайм, но перед перерывом остался вдесятером – за грубость выгнали полузащитника Баку;
- Второй тайм начался с автогола Кадержабека – «Майнц» повел 2:0, а на 62-й забил третий мяч;
- Крамарич своим голом ненадолго внес интригу, но Боэтиюс и Кунде на последних минутах оформили разгром – 5:1;
- Весь тайм «Майнц» играл в меньшинстве, но забил четырежды.
Еще интересно, что:
- «Майнц» последний раз забивал три и больше голов в гостевом матче Бундеслиги почти семь лет назад;
- Крупнее на выезде в Бундеслиге «Майнц» выигрывал только однажды – у «Бохума» 6:2 в 2005-м;
- Для игрока «Майнца» Озтунали это второй гол в сезоне. Первый он забил «Кельну» Байерлорцера – команде своего нынешнего тренера.
Байерлорцер, конечно, был в превосходном настроении после матча. Он соглашался с красной карточкой своему игроку, расхваливал предыдущего тренера Шварца, признавал, что в некоторых моментах его клубу повезло.
Следующая игра у «Майнца» – с «Айнтрахтом», который после разгрома «Баварии» проиграл три матча, да еще приедет после гостевой встречи с «Арсеналом» в Лиге Европы. Любопытно, что дальше получится у Байерлорцера.