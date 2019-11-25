Крутой рекорд «Майнца»: 4 гола на выезде в меньшинстве. А тренер красиво отомстил за прошлую отставку

Бундеслига выдает шоу в каждом туре, минувшие выходные – не исключение.

Там опять лютует «Лейпциг» (разгром «Кельна»);

Новичок «Унион» колотит лидера (2:0 над менхенгладбахской «Боруссией»);

Слабейшая команда лиги едва не уничтожила фаворита («Падерборн» вел 3:0 в Дортмунде – сыграли 3:3).

Все это было в субботу, казалось, в воскресенье поразить будет уже нечем. Но в гости к «Хоффенхайму» приехал «Майнц», и случилось еще одно громкое событие.

«Майнц» в этом сезоне ни с кем не делит очки, но вряд ли это радует фанатов: из 11 матчей команда проиграла восемь и испытала два унижения – от «Баварии» пропустили шесть голов, а от «Лейпцига» – еще больше: