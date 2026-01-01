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Хоккей
У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем
#Марк-Андре Флери
Хоккей
Юниорская лига в Канаде отстранила хоккеиста из-за публикации фото секса. Он выложил его без разрешения партнерши
#Логан Майлу
Хоккей
Василевский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ
#Андрей Василевский
Хоккей
«Монреаль» впервые победил в финале Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:1 в пользу «Тампы»
#Монреаль (х)
Хоккей
«Тампа» обыграла «Монреаль» в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:0
#Тампа-Бэй
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Кори Перри из «Монреаля» набрал 800-е очко в НХЛ. Он – семнадцатый среди действующих игроков по этому показателю
#Кори Перри
Хоккей
У «Монреаля» пять голов в меньшинстве в первых семи матчах сезона НХЛ. Это повторение рекорда
#Монреаль (х)
Хоккей
Романов забил первый гол в третьем матче НХЛ
#Александр Романов
Хоккей
Стартовые матчи НХЛ сезона-2020/21 установили рекорд по числу телезрителей в США и в Канаде
#НХЛ
Хоккей
Романов сделал ассист за «Монреаль» в дебютном матче НХЛ
#Александр Романов
Хоккей
«Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли в день рождения Кросби
#Питтсбург
Хоккей
Романов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка
#Александр Романов
Хоккей
Романов подписал контракт с «Монреалем»
#Александр Романов
Хоккей
Овечкин забросил в НХЛ 699-ю шайбу
#Александр Овечкин
Хоккей
Посмотрите, как Ковальчук играет в хоккей с детьми на дворовой площадке
#Илья Ковальчук
Хоккей
Шикарный гол русского защитника в НХЛ: финт, бросок, победа в овертайме
#Иван Проворов