Кори Перри
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#Кори Перри #НХЛ #Хоккей #Монреаль (х)

Кори Перри из «Монреаля» набрал 800-е очко в НХЛ. Он – семнадцатый среди действующих игроков по этому показателю

02 февраля, 10:55

Кори Перри играет в НХЛ с 2005 года:

  • 14 сезонов посвятил «Анахайму».
  • В сезоне-2019/20 играл за «Даллас».
  • Сейчас Перри выступает за «Монреаль».

Ассист в матче против «Ванкувера» стал для Перри 800-м очком в НХЛ. По этому показателю он расположился на 17-м месте среди действующих игроков лиги.

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