Кори Перри
НХЛ
Хоккей
Монреаль (х)
Кори Перри из «Монреаля» набрал 800-е очко в НХЛ. Он – семнадцатый среди действующих игроков по этому показателю
02 февраля, 10:55
Кори Перри играет в НХЛ с 2005 года:
- 14 сезонов посвятил «Анахайму».
- В сезоне-2019/20 играл за «Даллас».
- Сейчас Перри выступает за «Монреаль».
Ассист в матче против «Ванкувера» стал для Перри 800-м очком в НХЛ. По этому показателю он расположился на 17-м месте среди действующих игроков лиги.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые