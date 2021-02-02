Кори Перри из «Монреаля» набрал 800-е очко в НХЛ. Он – семнадцатый среди действующих игроков по этому показателю

Кори Перри играет в НХЛ с 2005 года:

14 сезонов посвятил «Анахайму».

В сезоне-2019/20 играл за «Даллас».

Сейчас Перри выступает за «Монреаль».

Ассист в матче против «Ванкувера» стал для Перри 800-м очком в НХЛ. По этому показателю он расположился на 17-м месте среди действующих игроков лиги.