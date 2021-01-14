Романов сделал ассист за «Монреаль» в дебютном матче НХЛ

Александр Романов дебютировал в составе «Монреаля» в НХЛ в игре против «Торонто». Его команда проиграла 4:5 в овертайме.

21-летний Романов сыграл 22:49, это второй показатель среди защитников «Монреаля».

Он трижды пробил в створ ворот, заблокировал четыре броска.

Провел один силовой прием.

Романов – внук тренера Зинэтулы Билялетдинова. В КХЛ он играл за ЦСКА, на драфте под 38-м номером его выбрал «Монреаль».