У «Монреаля» пять голов в меньшинстве в первых семи матчах сезона НХЛ. Это повторение рекорда

До этого сезона командам НХЛ удавалось забросить 5 шайб в меньшинстве в первых 7 матчах сезона только 3 раза:

В этом сезоне пять голов в меньшинстве в семи матчах старта сезона у «Монреаля». Это повторение рекорда.