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Хоккей
У «Монреаля» пять голов в меньшинстве в первых семи матчах сезона НХЛ. Это повторение рекорда
2 часа назад
До этого сезона командам НХЛ удавалось забросить 5 шайб в меньшинстве в первых 7 матчах сезона только 3 раза:
- «Филадельфия» – сезон-1983/84.
- «Эдмонтон» – сезон-1985/86.
- «Детройт» – сезон-2002/03.
В этом сезоне пять голов в меньшинстве в семи матчах старта сезона у «Монреаля». Это повторение рекорда.
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