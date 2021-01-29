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У «Монреаля» пять голов в меньшинстве в первых семи матчах сезона НХЛ. Это повторение рекорда

2 часа назад

До этого сезона командам НХЛ удавалось забросить 5 шайб в меньшинстве в первых 7 матчах сезона только 3 раза:

В этом сезоне пять голов в меньшинстве в семи матчах старта сезона у «Монреаля». Это повторение рекорда.

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