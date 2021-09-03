Логан Майлу
НХЛ
Монреаль (х)
Юниорская лига в Канаде отстранила хоккеиста из-за публикации фото секса. Он выложил его без разрешения партнерши
03 сентября, 12:58
Юниорская лига Онтарио запретила Логану Майлу участие в матчах на неопределенный срок. Причиной стал скандал с публикацией фото, на котором он занимается сексом.
Майлу отстранен на неопределенный срок. Лига примет у него заявление на восстановление не раньше января 2022 года, но она не гарантирует отмену дисквалификации. Решение примут, оценив поведение игрока и обязав его пройти консультации или образовательные курсы на тему его нарушения.
- Логану Майлу 18 лет. Прошлый сезон он провел в Швеции, где стал фигурантом дела о клевете. Он сфотографировал девушку во время секса и отправил фото в чат с одноклубниками.
- Узнав об этом, девушка написала заявление в полицию. В итоге суд оштрафовал Майлу. Он готовился к драфту НХЛ-2021, но клубы из-за репутации игрока стали отказываться от него.
- В итоге Майлу объявил о снятии с драфта, заявив, что «не продемонстрировал достаточную зрелость». Тем не менее юридически игрок не может сняться с драфта.
- Тогда «Монреаль» выбрал Майлу в первом раунде. Клуб выпустил заявление, где пообещал «предоставить ему инструменты для взросления и необходимую поддержку».
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