Юниорская лига в Канаде отстранила хоккеиста из-за публикации фото секса. Он выложил его без разрешения партнерши

Юниорская лига Онтарио запретила Логану Майлу участие в матчах на неопределенный срок. Причиной стал скандал с публикацией фото, на котором он занимается сексом.

Майлу отстранен на неопределенный срок. Лига примет у него заявление на восстановление не раньше января 2022 года, но она не гарантирует отмену дисквалификации. Решение примут, оценив поведение игрока и обязав его пройти консультации или образовательные курсы на тему его нарушения.