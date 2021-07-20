Хоккеист снялся с драфта НХЛ из-за приговора о клевете. Он выложил фото секса с женщиной, не спросив ее разрешения

18-летний Логан Майлу снялся с драфта НХЛ в 2021 году. Он объяснил решение тем, что «не продемонстрировал достаточную зрелость».

Снятие произошло на фоне новостей об отказе клубов НХЛ от Майлу. The Athletic написал, что несколько команд уже исключили его из драфт-листов.

Причиной стал обвинительный приговор, вынесенный ему в конце 2020 года. Тогда Майлу отправил одноклубникам фото, на которых он занимается сексом. Он опубликовал их, не спросив разрешения у партнерши.

Узнав об этом, женщина написала заявление в полицию. В итоге Майлу оштрафовали, признав виновным во вторжении в частную жизнь и в клевете.

В своем заявлении Майлу не написал прямо о ситуации с приговором. Он упомянул только «обстоятельства», в которых он не продемонстрировал «зрелость» и «не заслужил привилегию» попасть на драфт 2021 года.

«Я знаю, что обществу потребуется время, чтобы вернуть доверие ко мне. Поэтому я считаю, что лучше всего отказаться от драфта 2021 года».

«Я чувствую, что это даст мне возможность показать адекватный уровень зрелости и характера в следующем сезоне ОХЛ».

Следующий сезон Майлу проведет за «Лондонских рыцарей» в юниорской канадской лиге. Он надеется, что к драфту 2022 года у клубы НХЛ «проведут переоценку» его характера.

The Athletic связался с пострадавшей девушкой. Она сказала, что Майлу извинился перед ней, но она его не простила. «Я не думаю, что Логан осознал серьезность своего поведения». По ее словам, он отправил ей сообщение длиной «не более трех предложений».

Драфт НХЛ запланирован на 23-24 июля. Первый пик выиграл «Баффало», новичок лиги «Сиэтл» выберет вторым.