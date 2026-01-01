экономика

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Хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления
Появление термина
IV в. до н. э. (Ксенофонт)
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Материалы
У Netflix впервые за десять лет упал рост подписчиков: из-за повышения цены, конкуренции и ухода из России
#экономика
Что такое карточные туры и как они устроены: туроператоры устраивают быстрые поездки в другие страны для оформления Visa и MasterCard
#экономика
Как изменилась индустрия такси в России и что с ней будет в 2022 году: «Ситимобил» закроется, аренда дорожает
#экономика
Вернется ли Mercedes в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить
#экономика
Вернется ли BMW в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить
#экономика
Вернется ли Toyota в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить
#экономика
Вернется ли IKEA в Россию в 2022 году
#экономика
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями
#Россия
Какие иностранные бренды, компании и магазины не ушли и остались работать в России
#экономика
Оплатить покупки через QR-код – все более популярная технология в России: от магазинов до маршруток. Это замена Apple Pay и Google Pay
#экономика
Когда иностранные бренды, магазины и компании вернутся в Россию
#экономика
Как теперь будут зарабатывать блогеры в России после потери денег из ютуба, тиктока и инстаграма
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#экономика
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Что будет с пивом в России: какие бренды уходят, кто продает заводы
#экономика
Будет ли дальше дорожать бытовая техника в России в 2022 году
#экономика
Что будет со стройматериалами в 2022 году: переход на азиатские рынки, рост цен и их возможное падение
#экономика
Что сейчас с ценами на бензин: в России не меняются, в США и Европе – растут
#экономика