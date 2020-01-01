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Лиссабон
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sporting.pt
Страна
Португалия
Стадион
Жозе Алваладе
Тренер
Леонел Понтеш
Л. Понтеш
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Президент «Спортинга» – бывший врач. На время борьбы с коронавирусом он возвращается на работу
#Фредерику Варандаш
20 марта, 14:15
«Спортинг» уволил тренера через девять дней. Тот пошел в суд за деньгами
#Спортинг Лиссабон
30 апреля, 19:40
Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
#Рубен Аморим
06 марта, 01:20
В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии
#Лига Европы
28 февраля, 00:51
Помните, как фанаты «Спортинга» били игроков и тренеров? Теперь они машут обувью на трибуне
#Спортинг Лиссабон
21 февраля, 18:02