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«Бавария» забила больше всех голов на групповом этапе, «Реал» набрал меньше всех очков из победителей
10 декабря, 01:20
Цифры и факты по окончании группового этапа Лиги чемпионов.
- Больше всех забила «Бавария» – 18 голов, меньше всех – «Олимпиакос» и «Марсель» (по два).
- Меньше всех пропустил «Манчестер Сити» – 1 мяч, больше всех – «Истанбул» (18).
- «Манчестер Юнайтед» не попал в плей-офф ЛЧ, хотя забил 15 голов в шести матчах.
- «Бавария» и «Манчестер Сити» набрали больше всех очков – по 16.
- Все шесть матчей в группе не выиграл никто, но ни одна команда и не проиграла все шесть.
- Меньше всех очков из победителей групп набрал «Реал» – 10.
- «Интер» вылетел из еврокубков, хотя набрал 6 очков. Все остальные команды на четвертых местах не набирали больше трех.
- «Атлетико» и «Лейпциг» – два участника плей-офф ЛЧ, вышедшие с отрицательной разницей.
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