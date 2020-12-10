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#Лига чемпионов #Футбол #Реал #Бавария #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед #Интер #РБ Лейпциг #Атлетико #Олимпиакос

«Бавария» забила больше всех голов на групповом этапе, «Реал» набрал меньше всех очков из победителей

10 декабря, 01:20

Цифры и факты по окончании группового этапа Лиги чемпионов.

  • Больше всех забила «Бавария» – 18 голов, меньше всех – «Олимпиакос» и «Марсель» (по два).
  • Меньше всех пропустил «Манчестер Сити» – 1 мяч, больше всех – «Истанбул» (18).
  • «Манчестер Юнайтед» не попал в плей-офф ЛЧ, хотя забил 15 голов в шести матчах.
  • «Бавария» и «Манчестер Сити» набрали больше всех очков – по 16.
  • Все шесть матчей в группе не выиграл никто, но ни одна команда и не проиграла все шесть.
  • Меньше всех очков из победителей групп набрал «Реал» – 10.
  • «Интер» вылетел из еврокубков, хотя набрал 6 очков. Все остальные команды на четвертых местах не набирали больше трех.
  • «Атлетико» и «Лейпциг» – два участника плей-офф ЛЧ, вышедшие с отрицательной разницей.
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#Атлетико
#Олимпиакос