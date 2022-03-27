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Оскар-2022
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Оскар-2022
Дата проведения
27 марта 2022
Место проведения
Театр "Долби", Голливуд, Лос-Анджелес
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Новости
Чем закончился скандал с Уиллом Смитом: десятилетний запрет на посещение «Оскара», остановка съемок фильма с главной ролью
#Уилл Смит
08 апреля, 23:48
Что такое алопеция – болезнь жены Уилла Смита: почему она возникает, как лечить и обязательно ли брить голову наголо
#Уилл Смит
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Разбираем детали скандала с ударом Уилла Смита на «Оскаре»: постановка или нет, что говорят участники, как Крис Рок раньше уже шутил про жену
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28 марта, 10:52
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28 марта, 10:26
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Уилл Смит ударил комика на сцене «Оскара» за шутку о его жене, затем получил премию и заплакал во время речи
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Восемь номинаций «Оскара» не попадут в трансляцию. Из-за низких рейтингов награды вручат на час раньше
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«Оскар» впервые проведет голосование зрителей за любимый фильм – все ради популярных проектов и внимания миллениалов
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Фильм от России попал на «Оскар»-2022 – короткометражка «Боксбалет». Она про любовь боксера и балерины на фоне исторических эпох
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Все номинанты на «Оскар»-2022: полный список
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