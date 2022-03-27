Оскар-2022

Дата проведения
27 марта 2022
Место проведения
Театр "Долби", Голливуд, Лос-Анджелес
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Чем закончился скандал с Уиллом Смитом: десятилетний запрет на посещение «Оскара», остановка съемок фильма с главной ролью
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Все победители премии «Оскар»-2022 во всех номинациях
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