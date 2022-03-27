Оскар-2022

Дата проведения
27 марта 2022
Место проведения
Театр "Долби", Голливуд, Лос-Анджелес
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Шорт-лист «Оскара»: российский фильм «Разжимая кулаки» вылетел, но среди номинантов есть российский мультфильм
#Оскар-2022