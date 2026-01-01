Локомотив (х)

Дата основания
1959 г.
Достижения
Трехкратный чемпион России.
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Хоккей
Хоккеист Буше в 2011 году домогался до 12-летней девочки. КХЛ и «Локомотив» не комментируют, но осуждают
#Рид Буше
Хоккей
Sport24 опубликовал зарплатные ведомости клубов КХЛ: четыре – достигли потолка, два – не уложились в пол
#КХЛ
Хоккей
Анисимов – игрок «Локомотива». Это его третий приход в клуб
#Артем Анисимов
Хоккей
Никитин – главный тренер «Локомотива». Он выигрывал с ЦСКА Кубок Гагарина
#Локомотив (х)
Хоккей
ЦСКА выиграл седьмой матч у «Локомотива» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина на СКА
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии – 2-2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс», «Локомотив» и ЦСКА стали первыми четвертьфиналистами Кубка Гагарина. Они выиграли все матчи своих серий
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА за подсечку в игре с «Локомотивом». Соперник получил травму и покинул лед
#Александр Попов
Хоккей
Защитник «Локомотива» забил с центра площадки, но клуб проиграл «Авангарду»
#Максим Осипов
Хоккей
«Спартак» победил «Локомотив» в КХЛ, уступая 1:3 к 48-й минуте
#Спартак (х)
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Хоккей
Из «Йокерита» ушел лучший бомбардир среди защитников
#Микко Лехтонен
Хоккей
«Локомотив» получил техническое поражение от «Куньлуня», ранее игра была перенесена на день
#Локомотив (х)
Хоккей
«Спартак» проиграл 2:7 в первом матче сезона КХЛ
#Спартак (х)
Хоккей
Скабелка – новый тренер хоккейного «Локомотива»
#Андрей Скабелка
Хоккей
Главный тренер хоккейного «Локомотива» заболел коронавирусом
#Майкл Пелино
Хоккей
Разница регулярки и плей-офф КХЛ – в матчах «Йокерита» и «Локомотива»
#КХЛ
Хоккей
Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали на две игры за удар коленом. Тогда он сам получил травму
#КХЛ