Локомотив (х)

Дата основания
1959 г.
Достижения
Трехкратный чемпион России.
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Новый рейтинг зарплат русского хоккея: в топе «Локомотив», самый высокооплачиваемый – защитник «Барыса», известен контракт Гусева
#КХЛ
«Сын стоит на коленях перед портретом, а я прикрываю его от камер». Авиакатастрофа «Локомотива» − как ее переживали очевидцы
#Локомотив (х)
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
Единственный выживший в авиакатастрофе «Локомотива». Сейчас он работает авиатехником и не дает интервью
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#Локомотив (х)
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«Йокерит» сам снялся с Кубка Гагарина. КХЛ пока не останавливает сезон
#Йокерит
«Локомотив» потерялся: уволили тренера через восемь матчей, разгромно проигрывают, ошиблись с вратарями
#Локомотив (х)
Авиакатастрофа «Локомотива» – трагедия для мира. Три свежие истории из разных стран
#Локомотив (х)