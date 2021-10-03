Эредивизи

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Футбол
«Спартак» не вернет Тиля зимой. «Фейеноорд» оставит его до конца сезона, но вариант выкупа не обсуждался
#Гус Тиль
Футбол
Поставщик криптовалюты стал партнером ПСВ и выплатит всю сумму в биткоинах. Это первый случай в Европе
#ПСВ
Футбол
«Гронинген» предложил новый контракт 37-летнему Роббену, несмотря на травмы. Он отыграл в сезоне 44 минуты
#Арьен Роббен
Футбол
Все клубы высшей лиги Бельгии проголосовали за создание объединенного чемпионата с Голландией
#Эредивизи
Футбол
Ван Гинкел вышел на поле впервые с мая 2018-го. Права на него принадлежат «Челси»
#Марко ван Гинкел
Футбол
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
#Алан Пардью
Футбол
Роббен травмировался в первом матче за «Гронинген» после возвращения
#Арьен Роббен
Футбол
«Утрехт» обратился в суд, потому что его не пустили в Лигу Европы
#Утрехт
Футбол
Сезон Эредивизи завершен досрочно
#Эредивизи
Футбол
В Нидерландах запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. Под это попадают матчи без зрителей
#Эредивизи
Футбол
Возобновление Эредивизи отложили до 1 июня. Чемпионат могли завершить 10 мая
#Эредивизи
Футбол
Блинд вернулся в состав «Аякса» спустя два месяца после миокардита
#Дэйли Блинд
Футбол
«Тошнит от мысли, что де Лигт может думать только о деньгах». Дюггари – об усталости от современного футбола
#Маттейс де Лигт
Футбол
«Витесс» проиграл «Утрехту» и не сыграет в ЛЕ. Итоги первого сезона Слуцкого в Нидерландах
#Леонид Слуцкий
Футбол
«Витесс» Слуцкого забил 27 голов в десяти последних матчах. Не помогло
#Витесс
Футбол
«Витесс» выиграл три матча подряд. Разница мячей – 10:3
#Леонид Слуцкий