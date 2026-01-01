Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Турниры
Эредивизи
Поделиться:
Эредивизи
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Футбол
«Спартак» не вернет Тиля зимой. «Фейеноорд» оставит его до конца сезона, но вариант выкупа не обсуждался
#Гус Тиль
Футбол
Поставщик криптовалюты стал партнером ПСВ и выплатит всю сумму в биткоинах. Это первый случай в Европе
#ПСВ
Футбол
«Гронинген» предложил новый контракт 37-летнему Роббену, несмотря на травмы. Он отыграл в сезоне 44 минуты
#Арьен Роббен
Футбол
Все клубы высшей лиги Бельгии проголосовали за создание объединенного чемпионата с Голландией
#Эредивизи
Футбол
Ван Гинкел вышел на поле впервые с мая 2018-го. Права на него принадлежат «Челси»
#Марко ван Гинкел
Футбол
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
#Алан Пардью
Футбол
Роббен травмировался в первом матче за «Гронинген» после возвращения
#Арьен Роббен
Футбол
«Утрехт» обратился в суд, потому что его не пустили в Лигу Европы
#Утрехт
Футбол
Сезон Эредивизи завершен досрочно
#Эредивизи
Футбол
В Нидерландах запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. Под это попадают матчи без зрителей
#Эредивизи
Футбол
Возобновление Эредивизи отложили до 1 июня. Чемпионат могли завершить 10 мая
#Эредивизи
Футбол
Блинд вернулся в состав «Аякса» спустя два месяца после миокардита
#Дэйли Блинд
Футбол
«Тошнит от мысли, что де Лигт может думать только о деньгах». Дюггари – об усталости от современного футбола
#Маттейс де Лигт
Футбол
«Витесс» проиграл «Утрехту» и не сыграет в ЛЕ. Итоги первого сезона Слуцкого в Нидерландах
#Леонид Слуцкий
Футбол
«Витесс» Слуцкого забил 27 голов в десяти последних матчах. Не помогло
#Витесс
Футбол
«Витесс» выиграл три матча подряд. Разница мячей – 10:3
#Леонид Слуцкий