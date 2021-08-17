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Поставщик криптовалюты стал партнером ПСВ и выплатит всю сумму в биткоинах. Это первый случай в Европе

45 минут назад

Компания Anycoin Direct подписала контракт с ПСВ на два сезона. Это первый случай в европейском футболе, когда футбольный клуб получит всю сумму выплат в биткоинах.

  • Главный операционный директор Anycoin Direct Леннерт Влеммингс сказал: «Мы хотим повысить осведомленность о криптовалютах в Нидерландах и познакомить людей с ними безопасным и доступным способом. Оплата в биткоинах знаменует собой следующий шаг в принятии криптовалюты в Европейском союзе».
  • Директор ПСВ Франс Янссен прокомментировал подписание контракта: «Как клуб, расположенный в самом сердце региона Брейнпорт, мы всегда стараемся внедрять инновации – криптовалюта хорошо впишется в эту картину».

Компания Anycoin Direct основана в 2013 году. По информации ED, ПСВ получит 400 тысяч евро за сезон.

В прошлом сезоне ПСВ занял второе место в Эредивизи. В раунде плей-офф Лиги чемпионов он сыграет с «Бенфикой».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт ПСВ
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