ПСВ
Эредивизи
Поставщик криптовалюты стал партнером ПСВ и выплатит всю сумму в биткоинах. Это первый случай в Европе
45 минут назад
Компания Anycoin Direct подписала контракт с ПСВ на два сезона. Это первый случай в европейском футболе, когда футбольный клуб получит всю сумму выплат в биткоинах.
- Главный операционный директор Anycoin Direct Леннерт Влеммингс сказал: «Мы хотим повысить осведомленность о криптовалютах в Нидерландах и познакомить людей с ними безопасным и доступным способом. Оплата в биткоинах знаменует собой следующий шаг в принятии криптовалюты в Европейском союзе».
- Директор ПСВ Франс Янссен прокомментировал подписание контракта: «Как клуб, расположенный в самом сердце региона Брейнпорт, мы всегда стараемся внедрять инновации – криптовалюта хорошо впишется в эту картину».
Компания Anycoin Direct основана в 2013 году. По информации ED, ПСВ получит 400 тысяч евро за сезон.
В прошлом сезоне ПСВ занял второе место в Эредивизи. В раунде плей-офф Лиги чемпионов он сыграет с «Бенфикой».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые