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Возобновление Эредивизи отложили до 1 июня. Чемпионат могли завершить 10 мая

23 марта 2020, 23:02

В чемпионате Нидерландов осталось сыграть пять полноценных туров. Первоначально планировалось завершить сезон 10 мая. Из-за коронавируса лига отложила несколько туров, но теперь все изменилось. Эредивизи возобновится не раньше 1 июня – до этой даты в стране запрещены массовые мероприятия. 

Чемпионат вообще могут завершить досрочно, если ситуация с коронавирусом не станет лучше.

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