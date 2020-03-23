Возобновление Эредивизи отложили до 1 июня. Чемпионат могли завершить 10 мая

В чемпионате Нидерландов осталось сыграть пять полноценных туров. Первоначально планировалось завершить сезон 10 мая. Из-за коронавируса лига отложила несколько туров, но теперь все изменилось. Эредивизи возобновится не раньше 1 июня – до этой даты в стране запрещены массовые мероприятия.

Чемпионат вообще могут завершить досрочно, если ситуация с коронавирусом не станет лучше.