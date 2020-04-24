«Утрехт» обратился в суд, потому что его не пустили в Лигу Европы

Эредивизи объявила о досрочном завершении сезона. Чемпиона не будет. Еврокубковые места лига раздаст в соответствии с положением в таблице:

🏆 Прямая путевка в ЛЧ – «Аякс».

🏅 Билет во второй квалификационный раунд ЛЧ – АЗ.

🥇 Прямая путевка в Лиги Европы – «Фейеноорд».

🥈 Билет в третий квалификационный раунд ЛЕ – ПСВ.

🥉 Билет во второй квалификационный раунд ЛЕ – «Виллем II».

«Утрехт», занявший шестое место, остался без еврокубков. При этом:

Он в трех очках от «Виллема». Плюс у него матч в запасе.

Он попал в финал Кубка, победа в котором гарантирует участие в отборочном этапе ЛЕ.

Вот реакция клуба на решение Эредивизи и Федерации футбола: «Утрехт» убежден, что клуб имеет право на участие в еврокубках из-за выхода в финал кубка и из-за положения в таблице чемпионата».

Сейчас клуб обратился в суд и в УЕФА и планирует обжаловать решение, по которому он останется без еврокубков на следующий сезон.