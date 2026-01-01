Марко ван Гинкел

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Футбол
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
#Марко ван Гинкел
Футбол
Ван Гинкел вышел на поле впервые с мая 2018-го. Права на него принадлежат «Челси»
#Марко ван Гинкел
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